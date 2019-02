Yderligere to mistænkte efterlyses efter fodboldvold

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi fotoefterlyser yderligere to mistænkte for vold mod politiet ved fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion den 4. november 2018

Af Heiner Lützen Ank

Københavns Vestegns Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere to mænd, som mistænkes for at kaste sten og andet kasteskyts mod politifolk i forbindelse med afvikling af fodboldkampen i november sidste år

– Vi efterforsker stadig urolighederne og beder nu om hjælp til at sætte navn på de to mænd på billederne, siger politikommissær Andreas Mollerup.

Evt. flere efterlysninger

Den 7. februar bad Københavns Vestegns Politi offentligheden om hjælp til at identificere fire andre mænd mistænkt for vold mod politiet ved samme kamp, siden blev tre identificeret. En fjerde mangler dog stadig at blive pågrebet.

– Tak til dem, som hjalp os, det gav os gode oplysninger at arbejde videre med, siger Andreas Mollerup.

Han tilføjer, at efterforskerne aktuelt overvejer at frigive fotos af yderligere en håndfuld mistænkte, som gik til angreb på politiet ved Brøndbyøster S-station efter kampen, og opfordrer til, at de selv henvender sig.

Indtil nu har Københavns Vestegns Politi identificeret 17 unge mænd i forbindelse med urolighederne, en 23-årig mand er varetægtsfængslet, og efterforskningen fortsætter.

De to eftersøgte:

F er cirka 20-25 år, ca. 185 cm høj, kommunefarvet hår og almindelig af bygning. Han var iført en sort hue, sort jakke med hætte og hvid stribe på ydersiden af ærmerne og en grøn hættetrøje derunder, grå træningsbukser med logo på venstre lår og mørkegrå sneakers med lysegrå sål.

F er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.01-16.06 at have kastet en sten mod politiet i området Bygaden/Seminarievej i Brøndby.

G er cirka 40-45 år, ca. 180 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført en blå hue, sort jakke og gul trøje derunder, mørke bukser og sorte sneakers af mærket Nike.

G er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.01-16.13 at have kastet sten, cement blomsterkumme og vejafspærringsmateriel mod politiet i området Bygaden/Seminarievej/Præstegårdsvej i Brøndby.

Henvendelse døgnet rundt til Københavns Vestegns Politi på telefon 43 86 14 48.