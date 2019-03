100 gram hash fundet efter bilræs

GLOSTRUP. Efter en biljagt sluttede i Glostrup fandt politiet 100 gram hash i den ene bil

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, sluttede et voldsomt bilræs i Fabriksparken i Glostrup. Københavns Vestegns Politi kan nu fortælle lidt mere om baggrunden for ræset og deres massive tilstedeværelse efterfølgende.

Det startede som en færdselsbatalje, hvor den ene part mente at have set en pistol hos den anden part. Derfor blev Københavns Vestegns Politi involveret. Der var derfor flere hundepatruljer ude at lede langs vejene, for at se, om pistolen var blevet smidt på vejen. Politiet fandt dog ikke nogen pistol. Til gengæld fadt de i bilen, der havde været anledning til sagen, knap 100 gram hash. Det er der en person, der er blevet sigtet for. Alle fem i bilen blev anholdt og siden løsladt, da der ikke var grundlag for fremstilling i grundlovsforhør, oplyser Københavns Vestegns Politi.