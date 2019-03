13 anholdt med tyvekoster for fire til fem millioner

Der var tyvekoster for fire til fem millioner kroner i Brøndby. Foto: Presse-fotos.dk

BRØNDBY. 13 personer, der var ved at sende tyvekoster ud af landet, blev i torsdags anholdt i blandt andet Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag formiddag blev i alt 13 personer anholdt i København og Brøndby af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi. Anholdelserne er sket på baggrund af en målrettet og intensiv efterforskning mod en større gruppe af såkaldte omrejsende kriminelle, der har forøvet organiseret tyveri- og indbrudskriminalitet primært i det storkøbenhavnske område.

I gang med at pakke

I Brøndby var flere af de anholdte i gang med at pakke tyvekoster ned til forsendelse ud af landet. Der er i vid udstrækning tale om stjålne dyre cykler og dyrt el- og batteridrevet værktøj. Cyklerne er primært stjålet i det storkøbenhavnske område, og værktøjet er stjålet ved tyveri fra håndværkerbiler også primært i Storkøbenhavn.

– Det er en alvorlig og omfattende sag om organiseret berigelseskriminalitet, som vi nu har slået ned på. Det er et område, vi har stort fokus på at bekæmpe, siger leder af SEØ, politiinspektør Torben Svarrer. I forbindelse med efterforskningen af sagen har politiet beslaglagt en lang række tyvekoster til en anslået værdi af cirka fire til fem millioner kroner. Politiet er allerede i færd med at udlevere stjålne genstande til de rette ejere, som har haft anmeldt tyveri af disse til politiet.

Under anholdelsesaktionen blev der ved Københavns Hovedbanegård standset en bus, der sættes i forbindelse med sagen. Bussen skulle afhente de tyvekoster, som var i færd med at blive pakket i Brøndby. I bussen var der passagerer, som ikke kan sættes i forbindelse med sagen, men der fandt også en anholdelse sted af en person med relation til bussen.