Bekæmp trafikstøjen på Vestegnen

DEBAT.

Af Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget fra Brøndbykredsen (S)

I sidste uges udgave af Folkebladet skrev den konservative Merete Scheelsbeck, at vi har brug for at udbygge motorvejsnettet på Vestegnen. Jeg vil godt understrege, at enhver udbygning af motorvejene, bør følges op af en markant øget indsats for at nedbringe trafikstøjen. Ellers bliver problemerne for de berørte borgere bare endnu større.

Allerede i dag er støjforurening et stort problem i mange kommuner på Vestegnen. Alene i Brøndby er 7.800 boliger udsat for trafikstøj over den tilladte grænseværdi. Det svarer til næsten hver anden bolig i Brøndby og berører cirka 17.000 borgere.

Konsekvenserne kan være ødelagt nattesøvn, hovedpine, stress, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme.

For nyligt søgte Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby kommune om at få nedsat hastigheden på dele af Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3. Ved at sænke hastigheden fra 110 til 90 kilometer i timen kan støjen nemlig dæmpes.

Det har den borgerlige regering afvist, uden at komme med et bud på, hvad der så skal gøres i stedet. Det synes jeg ærlig talt er temmelig sløvt.

Jeg har derfor bedt vores sundhedsminister om at svare på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at dæmpe støjforureningen. For det her handler ikke kun om trafikpolitik – det handler i høj grad også om sundhedspolitik.

Jeg håber meget, at også Merete Scheelsbeck vil melde sig under fanerne og være med til at ruske op i regeringen, så der kommer mere fokus på at beskytte borgere på Vestegnen mod konsekvenserne af støjforurening.

Svaret er kollektiv transport

Af Henrik Lund (SF)

Kandidat til Folketinget, opstillet i Glostrup

Merete Scheelsbeck har i Folkebladet 26. februar et debatindlæg om trængsel i trafikken på Vestegnen. Jeg er et langt stykke hen ad vejen enig med Merete om de kommende udfordringer med den stærkt stigende trafik – samt at der skal findes nogle løsninger på dette. Men Jeg er lodret uenig i Meretes løsningsforslag, som kort fortalt blot går ud på at hælde mere asfalt ud og dermed øge vejkapaciteten. Men al erfaring og forskning viser, at flere kvadratmeter asfalt blot medfører endnu flere biler, og dermed løses problemet med trængsel ikke, tværtimod forstærkes det. Det vil betyde, at endnu flere pendlere vil sidde i endnu længere tid på vejene hver eneste dag, det vil medføre et endnu større slid på vores natur og true klimaet yderligere. Vi har absolut intet behov for dette, og løsningen er derfor den mest uhensigtsmæssige løsning. For at klare den stadig stigende persontransport, er der kun en fornuftig løsning, nemlig udbygning og udvikling af den kollektive trafik. Med en velfungerende og prisbillig offentlig transport skal det gøres tillokkende at benytte bus og/eller tog i stedet for egen bil, hvilket vil kunne medføre større fremkommelighed på gader og veje uden der hældes mere asfalt ud rundt om omkring.

Personligt så jeg gerne særligt på Vestegnen, at letbanen og metroen mødtes med hinanden, for eksempel ved at lade metroen fortsætte fra Vanløse gennem Rødovre til Glostrup station. Og så skal der selvfølgelig etableres stop for regionaltogene på Glostrup station, således at Glostrup kan blive et stort trafikalt knudepunkt for rejsende fra hele Sjælland til Københavns omegn og vice versa. Samtidig skal der sikres fornuftige adgangsveje for cyklister og fodgængere til både letbane, metro, tog og busser, så det bliver en sikker og velfungerende oplevelse at transportere sig rundt i København og omegn – med offentlige samfærdselsmidler.

Svar: To milliarder mod støj

Af Merete Scheelsbeck (K)

medlem af Folketinget

Mit læserbrev om trængselsproblemerne på Vestegnen har vakt opsigt, og det har også fået to af mine medkandidater til Folketinget i blækhuset – både Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet og Henrik Lund fra SF. De fokuserer på hhv. støjbekæmpelse og kollektiv trafik.

Det er klart, at mere vej skal følges op med mere støjbekæmpelse. Det har faktisk været en af mine mærkesager i al den tid, jeg har haft med landspolitik at gøre, og det er noget, jeg meget aktivt har arbejdet blandt andet i vores såkaldte ’Vestegnske Trafikmafia’, som er en bred politisk sammenslutning med den fælles interesse af forbedre infrastrukturen på Vestegnen.

Jeg kan betrygge Tesfaye med, at vi faktisk netop i disse uger arbejder på et infrastrukturudspil, som blandt andet skal imødekomme problemerne med støjen på Vestegnen. I Det Konservative Folkeparti har vi faktisk helt konkret foreslået at afsætte to milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj. Jeg har endnu ikke set nogen konkrete forslag fra Socialdemokratiet på problemet. Det er et problem, som kræver konkrete løsninger, og jeg vil knokle for dem, hvis jeg bliver genvalgt til Folketinget.

Lund skriver, at svaret på trængselsproblemerne er kollektiv transport. Han skriver, at al erfaring og forskning viser, at en øget vejkapacitet blot medfører endnu flere biler, og at trængslen direkte skulle forstærke trængslen. Det er simpelthen ikke korrekt, at mere vej betyder mere trængsel.

Mere vej betyder selvfølgelig mere plads, og det vil først og fremmest betyde mere frihed til dem, der ikke bare kan tage et tog eller en bus på arbejde. Det er ikke alle, der bor og arbejder lige ved en togstation, og i mine øjne bør vi arbejde på at gøre livet lettere for alle – også dem, for hvem bilen kan være en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen.