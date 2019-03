Borgere og foreninger kom med input til Kastanjen

Der er masser af ønsker til indholdet af Kastanjen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. De første skridt mod indretningen af det kommende medborger-, forenings-, og kulturhus blev taget mandag aften, hvor over 50 borgere og foreningsmedlemmer kom med input

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag aften var der for en kort stund igen masser af liv i det tidligere ungdomscenter, som snart bliver til medborger-, forenings-, og kulturhus. Her på Folkebladet har vi valgt at kalde det Kastanjen.

I Kastanjens kælder var over 50 mennesker mødt op. Det var borgere, de aktive fra foreningerne, nogle politikere og nogle kommunale medarbejdere. De fik en rundtur i de tomme lokaler. Lokalerne bærer præg af ikke at have været vedligeholdt i en del år – det har nemlig tidligere været planen at rive bygningen ned. De har tidligere været brugt til undervisning, ungdomsskole og ungdomsklub, så indretningen er noget varieret med forskellige opbevaringsmuligheder, forskelligt lys, forskellige farver på væggene og så videre. Det skal man dog ikke hænge sig så meget i. For det er nemlig planen, at bygningen skal renoveres for 15 millioner kroner. Det meste af den indvendige indretning skal formentlig rives ned, så der kun er ydervægge og gulv tilbage, og så skal der bygges nyt op derfra. Det skal selvfølgelig overholde alle regler for tilgængelighed med brede gange og døre og elevator til de gangbesværede.

Masser af ønsker

Efter rundvisningen i Kastanjen, var der møde om borgernes og foreningernes ønsker til indholdet i det kommende hus. Det blev holdt i rådhusets kælder – netop fordi den allerede er tilgængelig for gangbesværede, i modsætning til kælderen under Kastanjen.

De mange fremmødte arbejdede i grupper, hvor de diskuterede hvilke ting, huset skal indeholde i fremtiden. Der var rigtig mange ønsker, og det var Dan Kornbek Christiansen, der er formand for følgegruppen for byggeriet, glad for.

– Nu er vi godt på vej. Vi havde brug for at høre, hvad det er I ønsker og håber på, huset kommer til at indeholde. Vi skal bygge et hus, der er til alle jer, ikke kun til følgegruppen, sagde han.

Han var glad for, at så mange var mødt op med kort varsel.

– Det lykkedes at få mange til at komme, 1000 tak fordi I tog jer tid til det. Der er virkelig noget at bygge videre på nu, sagde han.

Nu skal følgegruppen, der består af politikere og repræsentanter fra foreningerne, samle alle input og komme med en anbefaling til kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvad huset skal indeholde. Her vil det nok blive nødvendigt med en prioritering, da husets 1.500 kvadratmeter sætter en begrænsning.

Det er forventningen, at foreninger og musikskolen kan flytte ind i huset i oktober næste år.

Det står blandt andet på ønskesedlen

• Musikøverum med plads til unge mennesker

• Værksteder til for eksempel cykler, træarbejde, keramik og billedkunst

• Undervisnings- og mødelokaler, der er fleksible

• Et alarmsystem, så man selv kan lukke sig ind i det lokale, man har booket, for eksempel via sygesikringsbevis som på biblioteket

• Frivillige skal have ansvar for at passe på huset, så en frivillig for eksempel er ansvarlig for musiklokalet og en anden for sløjdlokalet

• Køkkenfaciliteter, hvor de frivillige selv kan lave mad

• Mulighed for at mødes på tværs, for eksempel med et fleksibelt indgangsparti, hvor man kan mødes

• Et opgraderet ydre, så man kan se, det er et kulturhus

• Koncertsal med permanent koncertlyd og lys

• Lokale til akustisk øvning og koncert

• Mulighed for at låne det til private ungdomsfester