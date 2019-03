Borgermøde om Kastanjen

Der er borgermøde om indholdet i kastanjen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der er allerede mange planer for indholdet i Kastanjen, men Glostrup Kommune vil også gerne høre borgernes ønsker til indhold

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet at ombygge det tidligere ungdomscenter til et medborger-, forenings-, og kulturhus, som vi her i Folkebladet efter en læserkonkurrence døbte Kastanjen.

Mandag den 18. marts inviterer Glostrup Kommune til borgermøde i Kastanjen, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med deres drømme og ideer for det nye hus.

Med sin centrale placering vil Kastanjen være et værdifuldt supplement til bibliotek, biograf og Byhistorisk Hus med nye faciliteter, der giver muligheder for både foreninger, aftenskole, musikskolen og andre brugere.

Ombygningen er en del af en større rokade, hvor genoptræningscentret flytter til Glostrup Fritidscenter. Kastanjen skal derfor blandt andet rumme de foreninger og institutioner, som i dag bruger lokalerne i Glostrup Fritidscenter.

Men Glostrup Kommune vil også gerne høre, hvad borgerne i Glostrup drømmer om – hvad kan huset blive for dem?

Derfor er der planlagt et borgermøde mandag den 18. marts kl. 19-21. Mødet afholdes i huset på adressen Ved Brandstationen 1 og starter med en rundvisning i huset.

Klar i 2020

Processen for at ombygge det tidligere ungdomscenter til Kastanjen blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde i februar. Her blev det besluttet, at ombygning skal være færdig, så musikskolen og alle de andre brugere kan flytte ind i starten af oktober 2020.

Byggeriet bliver fulgt at en styregruppe, der består af syv politikere og tre repræsentanter for de kommende brugere.

FAKTA

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til borgermødet ved at sende en mail til kultur@glostrup.dk. Glostrup Kommune skal have din tilmelding senest mandag den 18. marts kl. 8.