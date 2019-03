Borgmester hylder unge danmarksmestre i taekwondo

Borgmester Kent Max Magelund (S) flankeret af to stolte danmarksmestre i taekwondo. Foto: Brøndby Kommune

To unge talenter blev fejret på Brøndby Rådhus efter at have vundet guld ved danmarksmesterskaberne i taekwondo

Af Robert Hendel