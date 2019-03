Bredere veje virker kun i kort tid

DEBAT. Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Jeg holder meget af Motorring 3. Den er et godt eksempel på, at milliarder af kroner spildes på bredere motorveje. Og det er ikke bare noget, jeg påstår.

Prøv at læse hvad trafikforskeren Harry Lahrmann (”Harry Motor”) siger til JyskeVestkysten den 30/10-2018:

– Det er sådan, at jo flere motorveje, vi bygger, jo mere trafik får vi. Det har vi senest set i hovedstaden med den nye Motorring 3. Der tager det lige så lang tid at komme frem, som det gjorde før udbygningen, hvis ikke længere. Det er lidt som at tisse i bukserne for at få varmen, siger Harry Larhmann.

Og hvis du har brug for en bekræftelse fra andre forskere, er der en artikel i Ingeniøren den 16. september 2016 med følgende indledning:

– Fem år efter udvidelse: Mere kø på Københavns ringmotorvej end nogensinde. Køerne på Københavns motorveje vokser med rekordfart, selv om vejene bliver udvidet. Mere asfalt løser ikke storbyens trængselsproblemer.

Hvis bilisterne elsker at holde i kø, så kunne jeg måske bare lade dem gøre det. Men motorvejene er samtidig med til at gøre livet surt for rigtig mange beboere i Brøndby. Vi er en af de kommuner, som har den højeste andel af støjplagede boliger i Danmark, og støjen stiger år for år. Det synes jeg vi skal gøre noget ved.