Brøndby brager videre i 3F-Ligaen

Nicoline Sørensen scorede en gang, da Brøndbys kvindehold lørdag slog VSK Aarhus med 5-1 Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys kvinder holder føringen i 3F-ligaen efter en overbevisende sejr på 5-1 over VSK Aarhus

Af Robert Hendel

Det var spil til ét mål, da 3F-Ligaens førerhold fra Brøndby IF tog imod VSK Aarhus.

Allerede efter fem minutter gjorde Nicoline Sørensen det til 1-0 for hjemmeholdet, da hun kom alene med Katrine Jacobsen i VSK-målet.

Efter 22 minutters spil blev føringen fordoblet, da Julie Tavlo Petersson satte hovedet på bolden efter et hjørnespark .

Hjemmeholdet havde chancer til flere mål, men det blev kun til en enkelt scoring mere før pausen. Med seks minutter tilbage af første halvleg blev en lang bold spillet over VSK-forsvaret og endte hos Nicoline Sørensen, der endnu engang kom i en direkte duel med Katrine Jacobsen i udeholdets mål. Bolden blev prikket udenom målmanden, og fra en spids vinkel fik Brøndby-spilleren sparket bolden i kassen via udeholdets Christina Ravn, som blev noteret for et selvmål.

Brøndby fortsatte med at producere chancer i anden halvleg, men først 10 minutter før tid lykkedes det for hjemmeholdet at få scoret. Målet til 4-0 blev sat ind af Mille Gejl Jensen på et spark fra kanten af straffesparksfeltet.

Nanna Christiansen gjorde det til 5-0 med et minut tilbage af kampen, og i kampens døende sekunder fik VSK Aarhus fik pyntet på resultatet.

Kampen endte 5-1 til Brøndby, der fortsat er på førstepladsen med fire point ned til Fortuna Hjørring på andenpladsen.