Brøndby Volleyball Klub er klar til slutspil

Brøndby Volleyball Klub er klar til slutspillet. Foto: Lars Rasmussen

SPORT. Brøndby Volleyball Klub går ind i slutspillet fra 2. pladsen i grundspillet efter to sejre i sidste uge. Slutspillet starter onsdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter et noget overraskende nederlag til Ikast KFUM i forrige uge, rejste Brøndby Volleyball Klubs Volleyligakvinder sig med manér torsdag den 7. marts, hvor de med et imponerende angrebsspil totalt udspillede VK Vestsjælland med cifrene 25-8, 25-16, 25-14. Efter den kamp var 2. pladsen i grundspillet i hus, men Brøndby stillede alligevel i stærkeste opstilling søndag mod Team Køge, hvor et enkelt udfald i 3. sæt dog resulterede i en noget mere beskeden sejr på 3-1 (25-17, 25-13, 22-25, 25-6).

Grundspillet er dermed slut, men allerede onsdag den 13. marts klokken 20.00 starter slutspillet, når Brøndby på hjemmebanen i Stadionhal 1, møder Ikast KFUM i i den første kvartfinalen, som spilles bedst af tre kampe. 2. kvartfinale spilles i Ikast den 17. og skulle de to hold stå med en sejr hver, spilles en afgørende kamp i Brøndby dagen efter, den 18. marts kl. 20.00. Det var netop Ikast, som Brøndby led et kedeligt nederlag til for godt en uge siden. Forhåbentlig blev det et wake up call, som resulterer i, at der i kvartfinalen ikke bliver slinger i valsen.