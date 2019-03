Den københavnske dokumentarfestival CPH:DOX kommer til Vallensbæk. Med sig har festivalen fire spændende film, der berører alt fra historien om et norsk mandekor til et portræt af forfatter Stieg Larsson. Normalt betaler du almindelig biografbillet-pris ved CPH:DOX, men i Vallensbæk kan filmene ses helt gratis.

– Vi er super glade for, at vi kan tilbyde Vallensbæks borgere en uges biografoplevelser – lige her i deres egen baghave. Det er nogle spændende og forskellige film, vi har på programmet, og vi håber borgerne vil tage godt imod tilbuddet, siger Loui Stampe Lund, der er seniorkonsulent i Kultur & Fritid i Vallensbæk Kommune.

Hver filmvisning vil desuden være ledsaget af ekstra oplevelser i form af debatter, stand-up og en minikoncert. Der er dermed lagt op til en uge med kulturoplevelser i høj kvalitet for borgerne i Vallensbæk, der får en unik mulighed for at være en del af en af verdens største dokumentarfestivaler.

De fire film vises på tre forskellige locations i Vallensbæk: Campus på Pilehaveskolen, Vallensbæk Kultur- & Borgerhus og Vallensbæk Ungdomsskole.

Da arrangementerne er gratis, opfordres film-glade borgere til at komme i god tid, hvis de vil være sikre på at få en plads.

Filmvisningerne er et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og CPH:DOX under det, der hedder DOX On Tour. Her rykker festivalen ud af København og besøger en håndfuld særligt udvalgte kommuner.

Filmen følger en af Nordens største litterære stjerner, den norske forfatter Karl Ove Knausgaard. Aftenen er en kombination af live- streamet samtale med Karl Ove Knausgaard og de to instruktører.Filmen er på norsk med engelske undertekster.Hvor: På Trappen i Vallensbæk Kultur – & Borgerhus. Der er plads til ca. 80.Hvornår: Mandag den 25. marts kl. 19.

’The Man Who Played With Fire: Stieg Larssons afsløringer’ + talk

En doku-thriller om journalist og forfatter Stieg Larsson, som skrev Millennium-trilogien om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist og arbejde som undersøgende journalist, hvor han var med til at afsløre en hel nynazistisk bevægelse i Sverige i 1990’erne?

Filmen ”The man who played with fire” (instr. Henrik Georgsson) er efterfulgt af en livetransmission fra Aveny-T med Daniel Poohl, nuværende chefredaktør på Stieg Larssons tidskrift, EXPO, graverchef på Politiken, John Hansen, radikaliseringsekspert og forsker, Tina Askanius, og formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge.

Filmen er på svensk, men har engelske undertekster.

Hvor: På Trappen i Vallensbæk Kultur – & Borgerhus. Der er plads til ca. 80.

Hvornår: Torsdag den 28. marts kl. 17.30.

’Romantic Comedy ’

Hver periode har sine egne hovedværker at spejle sig i, fra ’It Happened One Night’ til Bridget Jones. Her er en kritisk kærlighedserklæring til de bedste (og værste) af slagsen, skabt udelukkende af klip fra filmene selv og kommenteret af instruktøren Elizabeth Sankey, sammen med et kor af kritikere, filmskabere og fans. Det er vittigt og intelligent – og virkelig underholdende. Et af de nye skud på den danske comedy-scene Benjamin Jeppesen underholder inden filmen med stand-up.

Filmen er på engelsk uden undertekster.

Hvor: Vallensbæk Ungdomsskole – alle er velkomne. Der er plads til ca. 50.

Hvornår: Fredag den 29. marts kl. 17.

’Men’s Room’

Hver tirsdag samles 25 norske gutter i deres bedste alder på en bar i Oslo for at synge i kor og drikke øl. De har joket med, at de har lovet at synge til hinandens begravelser – og nu ser det ud til at korets dirigent bliver den første til at blive sunget ud. Lægen har sagt, at han har få måneder tilbage. Der er omtrent lige så længe, til mandskoret har deres største gig til dato: et opvarmningsjob for Black Sabbath. ’The Men’s Room’ er en film, der går lige i hjertet. Den er ganske enkelt både så morsom og rørende, at man bliver varm indvendigt og får tårer i øjnene på samme tid. Inden filmen er der en unik minikoncert med mandekoret Copenhagen Barbershop Chorus.

Filmen er på norsk med engelske undertekster.

Hvor: Campus på Pilehaveskolen. Der er plads til ca. 70.

Hvornår: Søndag den 31. marts kl. 15.30