Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 8 og 9

Af Jesper Ernst Henriksen

Sigtet for spiritus­kørsel samt kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Fredag den 22. februar kl. 00.53 standsede en politipatrulje en 23-årig mandlig bilist på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde kørekort. Han blev desuden afhørt i udlændingeloven, idet han var mistænkt for at opholde sig ulovligt i Danmark. Manden nægter både spirituskørsel og kørsel uden førerret.

En politipatrulje standsede onsdag den 27. februar kl. 01.18 en 44-årig rumænsk, mandlig bilist på Søndre Ringvej i Brøndby, idet han kørte frem for rødt lys samt kørte slingrende. Patruljen skønnede manden påvirket af narko, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel frem for rødt, som han erkender. Han nægter at have kørt narkokørsel.En politipatrulje kørte tirsdag den 26. februar kl. 12.15 til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 32-årig polsk mand, idet han havde stjålet to par handsker. Patruljen sigtede ham for butikstyveri samt kørsel uden førerret, idet overvågningen viste, at manden var kommet kørende i en bil, han ikke havde førerret til. Han erkender begge sigtelser.Torsdag den 28. februar standsede en politipatrulje en 33-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby, idet han kørte usikkert og med høj hastighed. Han blev skønnet narkopåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for narkokørsel samt kørte ham til blodprøver på Albertslund politigård. Han nægter.En politipatrulje kørte torsdag den 28. februar kl. 15.09 til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. To mænd på henholdsvis 37 og 56 år var blevet tilbageholdt af en butiksdetektiv, idet de havde stjålet diverse værktøj og klippet alarmerne af det. Patruljen sigtede dem for butikstyveri, som de begge erkender. Begge mænd skal fremstilles i grundlovsforhør i dag, fredag den 1. marts.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket tirsdag den 26. februar mellem kl. 13.00 og kl. 21.30 på Ejbydalsvej i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje standsede en 22-årig kvindelig bilist på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk fredag den 1. marts kl. 02.42. Kvinden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Hun erkender.