Døgnrapporten

29-årig chilensk mand sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. En politipatrulje kørte fredag den 1. marts kl. 14.32 til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Butikkens personale havde tilbageholdt en 29-årig chilensk mand, idet han havde stjålet en cykellås og barberskraber. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkender. Manden blev desuden afhørt i udlændingeloven, idet han var mistænkt for at opholde sig ulovligt i Danmark.

To butikstyve varetægtsfængslet

GLOSTRUP. Torsdag den 28. februar blev to polske mænd på 37 og 56 år sigtet for butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, idet de havde stjålet diverse værktøj fra butikken. De to mænd er nu varetægtsfængslet frem til den 19. marts.

74-årig mand sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. En politipatrulje bragte onsdag den 6. marts kl. 02.01 en 74-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Gamle Landevej i Glostrup. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkender.

Elværktøj stjålet fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om tyveri fra en hvid Mercedes-benz varebil sket mellem mandag den 4. marts kl. 16.45 og tirsdag den 5. marts kl. 07.00 på Bøgevang i Brøndby Strand. En dør var opbrudt, og diverse el- og håndværktøj var stjålet.

Navigationssystem stjålet

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort VW Touran varebil sket mellem tirsdag den 5. marts kl. 22.00 og onsdag den 6. marts kl. 11.15 på Springholm i Glostrup. En rude var knust, og en trøje samt et integreret navigationssystem var stjålet.