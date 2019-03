Døgnrapporten

Af

Efterlyser personer bag hærværk

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om hærværk begået mellem torsdag den 7. marts kl. 22.00 og fredag den 8. marts kl. 07.00 på Albertslundvej i Vallensbæk. Hærværket var i form af graffiti på flere af en ejerforenings læ- og husmurer samt skraldespande. Der var skrevet ”SPK” over 20 steder i bebyggelsen. I ca. samme gerningstidsrum var der ligeledes begået hærværk i form af graffiti i området Bjørnens, Fiskens, Hjortens, Oksens og Vædderens kvarter i Albertslund på nogle rækkehuse. Der var ligeledes skrevet ”SPK” med graffiti.

To personer sigtet for røveri

BRØNDBY. En politipatrulje kørte fredag den 15. marts kl. 18.46 til en anmeldelse om et røveri sket i et supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. En butiksdetektiv havde observeret to personer gå rundt og putte diverse varer ned i en taske og forlade kassen uden at betale. Personerne blev standset inden de nåede ud af butikken, hvor den ene – en 22-årig polsk mand – skubbede butiksdetektiven, så de begge faldt. Den anden – en 21-årig kvinde – løb fra stedet. Det lykkedes butiksdetektiven at lægge manden i håndjern, hvor en vaks borger hjalp og holdt øje med manden, mens butiksdetektiven kunne lede efter kvinden. To andre hjælpsomme borgere hjalp butiksdetektiven med at finde kvinden. Begge blev sigtet og anholdt for røveri, som de nægter, men erkender tyveri.

Tyveri fra lastbil

GLOSTRUP. Mandag den 18. marts kl. 04.00 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et indbrud netop begået i en lastbil på Naverland i Glostrup. En lastbilchauffør havde sovet i lastbilen, da han hørte larm fra lastrummet, hvorfor han vågnede og så en hvid varebil køre fra stedet mod vest samt to personer løbe ad Naverland. Der var stjålet flere paller med cider.

Færdselsuheld gav mange sigtelser

BRØNDBY. Mandag den 18. marts kl. 23.58 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre solo-færdselsuheld på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand. En opmærksom borger havde set en 33-årig mandlig bilist køre ind i en lyskurv, hvorfor borgeren kontaktede politiet. Ved patruljens ankomst havde den mandlige bilist efterladt sin bil og løbet fra stedet. Det lykkedes dog betjentene at finde den 33-årige bilist, hvor han blev skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narko- og spirituskørsel. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af knivloven, idet han havde en hobbykniv på sig, overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, idet han havde narko på sig og overtrædelse af straffeloven, idet han råbte skældsord efter en politibetjent og truede borgeren på livet. Idet den 33-årige havde flygtet fra et færdselsuheld, blev han også sigtet for dette. Han blev kørt til Albertslund politigård og nægter alle sigtelser.

52-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte mandag den 18. marts kl. 11.50 til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked i Glostrup Shopping Center. Butikkens personale havde tilbageholdt en 52-årig mand, idet han havde stjålet flødekartofler med kylling fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri.

29-årig sigtet for butikstyveri

VALLENSBÆK. Tirsdag den 19. marts kl. 20.05 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Vallensbæk Stationstorv. Butikkens personale havde tilbageholdt en 29-årig kvinde, idet hun havde stjålet en bakke jordbær. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkender.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet, i uopklarede sager. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 eller 114.

Tyveri fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Opel Vivaro varebil sket mellem onsdag den 13. marts kl. 19.00 og torsdag den 14. marts kl. 07.30 på Siestavej i Glostrup. En rude var knust, og en skruemaskine samt boremaskine var stjålet.

36-årig på narko og uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede torsdag den 14. marts kl. 00.40 en 36-årig mandlig bilist på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Manden havde ikke erhvervet kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender begge forhold. En 20-årig mand blev desuden sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet han havde lånt sit køretøj til en person, der ikke havde kørekort. Han erkender.

20-årig på narko og uden kørekort

BRØNDBY. Lørdag den 16. marts kl. 04.10 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Tranevænget i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han var frakendt førerretten samt sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, idet han havde narko på sig. Han erkender alle tre forhold. En 49-årig kvinde blev desuden sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet hun havde overladt sit køretøj til en person, der ikke havde kørekort. Han erkender.