BRØNDBY. Endnu fire mænd efterlyses for fodbold-uro - denne gang fra Brøndbyøster Station

Af Jesper Ernst Henriksen

Københavns Vestegns Politi efterlyser yderligere fire personer, der deltog i urolighederne efter fodboldkampen mellem Brøndby IF og FCK den 4. november 2018. De mistænkes for vold mod politifolk i tunnelen under Brøndbyøster Station.

Alle fire mistænkes for i tidsrummet fra klokken 15.30 til 15.45 i tunnelen under Brøndbyøster Station at have kastet diverse kasteskyts mod politiet.

– Vi har nu identificeret i alt 17 personer i forbindelse med fodbold-urolighederne den 4. november 2018, men vi har fortsat brug for offentlighedens hjælp til at få identificeret flere af dem der deltog i sammenstødene, siger politikommissær Andreas Mollerup

Kender du de fire mænd eller har du i øvrigt oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43 86 14 48.