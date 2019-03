Fire riddere af Dannebrog

Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen, John Engelhardt og Flemming Ørhem er nu riddere af Dannebrog. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fire nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup har været aktive så længe, at de nu er blevet riddere af Dannebrog

Af Jesper Ernst Henriksen

Til kommunalbestyrelsens møde i februar var der usædvanligt mange tilhørere. Det var især venner og familie til fire af kommunalbestyrelsens medlemmer, der fyldte op på pladserne. Til dette møde blev fire medlemmer nemlig udnævnt som Riddere af Dannebrogordenen: Det var Venstres gruppeformand Leif Meyer Olsen, Ina-Maria Nielsen (V), borgmester John Engelhardt (V) samt 1. viceborgmester Flemming Ørhem (DF).

Udnævnelsen gives til dem ”som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig”. For kommunalpolitikere betyder det, at de i mindst 16 år har siddet i en kommunalbestyrelse eller byråd. Grunden til, at der netop nu er fire, der får udmærkelsen, er, at kravet er blevet sænket fra 25 år til 16 år.

Ordenen består af Ridderkorset med teksten Gud og Kongen. Modtagerne af ordenen sværger troskab til den siddende regent. De fire modtagere skal derfor takke Dronning Margrethe for ordenen.