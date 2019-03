Flammen er klar til Glostrup

Søndag var der oplæring på restaurant Flammen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I dag åbner restaurant Flammen i Glostrup. Restauranten har buffet med kød og tilbehør, og er indrettet, så der både er plads til store selskaber og en hyggelig middag for to

Af Jesper Ernst Henriksen

Hele søndag var der travlt i restaurant Flammen, der åbner i dag i Nordeas tidligere lokaler i Glostrup. Søndag var de 40 nye ansatte nemlig samlet til oplæring.

Ved et bord sidder tre kommende tjenere og lytter til en erfaren tjener fra en anden restaurant. Den erfarne tjener byder velkommen og tager imod bestillinger, som hun plejer at gøre. Undervejes forklarer hun, hvordan det er bedst at tale til gæsterne og spørge ind til deres ønsker til drikkevarer og ekstra bestillinger, hvad man skal holde øje med undervejs i middagen og så videre.

Selve konceptet er egentlig ret simpelt – alle får den samme buffet med mindst 15 forskellige slags kød og 50 forskellige slags tilbehør. Alligevel er der rigeligt at holde styr på, for de kommende tjenere.

Plads til alle

Restauranten har plads til 250 gæster af gangen. Men det hele er delt op af en masse skillevægge, der er bygget op af træ og fyldt ud med for eksempel en brændestabel eller en masse øl på flaske. Belysningen er inddirekte og relativt dæmpet, så selvom restaurant er helt nyindrettet, leder den tankerne hen på en gammel landevejskro. Opdelingen gør, at restauranten er meget alsidig.

– Flammen skal være et sted, hvor der er plads til alle, alle sociale lag og alle aldersgrupper. Vi er gode til store selskaber, men her er også plads til to mennesker, der gerne vil have en hyggelig middag. Her er mange hyggelige kroge, så du fornemmer ikke, at det er en stor restaurant, når du er ude at spise. Stemningen er afslappet, her er varme og hyggelige rammer, siger Mikkel Norup, der er general manager i den nye restaurant.

Lokalt præg

Restauranten i Glostrup er kædens 16. restaurant. Kæden er familieejet og startede oprindeligt i Kolding. Familien er fra Fole i Sønderjylland. At Glostrup er en rigtig by med egen identitet er derfor vigtigt for familien.

– Vi fik tilbudt lokalerne og synes, det er en spændende beliggenhed. Vi vil gerne give Glostrup et friskt pust. Vi har restauranter inde i København, men vi vil gerne prøve at ligge i en forstad. Vi vil gerne være en lokal restaurant, vi kan godt lide, at det er en rigtig by, vi ligger i, og det synes vi, Glostrup er. Vi kommer selv fra et lokalsamfund og ved, at lokalsamfundet er vigtigt, siger Kristina Sunddal, der er medejer af kæden.

Restauranten starter med 40 ansatte, hvoraf de fleste er fra lokalområdet.

– Vi er lidt på udebane her, men vi har ansat en masse lokale, så vi bliver en del af området. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang.