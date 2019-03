Flere børn til samme penge

DEBAT. Af Mattias Tesfaye (S), Medlem af Folketinget

Af Mattias Tesfaye (S), Medlem af Folketinget

Der bliver flere 0-5 årige her i lokalområdet. Frem mod 2025 bliver der 17% flere i Vallensbæk og 18% i Brøndby.

Det er selvfølgelig dejligt, og det viser at Vestegnen er et sted, hvor vi er mange, der gerne vil opdrage vores børn.

Men der er et problem. Der bliver helt naturligt flere udgifter til sundhedsplejersker, børnehaver og meget andet.

Men Lars Løkkes regering tillader ikke vores kommuner at økonomien til disse opgaver følger med. Og ingen af os har lyst til at finde pengene på ældreområdet.

Danmark står midt i et økonomisk opsving. Men hvad skal pengene bruges på? I Socialdemokratiet arbejder vi for, at rådhusene på Vestegnen får mulighed for at fastholde et højt serviceniveau til både børnefamilier og ældre. Derfor går vi ikke til valg på flere skattelettelser.