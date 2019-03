Fodboldformand er årets idrætsleder

Årets idrætsleder blev Jan Borre, formand for kvindeafdelingen i Brøndbyernes IF. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Årets idrætsleder i Brøndby blev Jan Borre, formand for kvindeafdelingen i Brøndbyernes IF

Af Robert Hendel

Som træner og formand for kvindeafdelingen har Jan Borre været med til at skabe en kultur og et engagement omkring pige- og kvindefodbold, som er helt unikt i dansk fodbold.

– Du er en ildsjæl, som altid er klar til at tage fat ligegyldigt hvilke opgaver, der skal løses. Din kæmpe indsats i foreningen strækker sig fra at være den praktiske hjælper i forbindelse med afviklingen af kampe til indgåelse af spillerkontrakter, sagde borgmester Kent Max Magelund (S) blandt andet om vinderen af prisen som årets idrætsleder, der blev uddelt første gang i 1967.

Den bliver givet til en frivillig leder, der via sin indsats har haft stor betydning for en idrætsforening i Brøndby Kommune.

– At der er nogen, der har valgt at indstille mig, er et stort skulderklap. Vi var tre gode kandidater på hvert vores område. Jeg tror, at det er en lille forskel, der gjorde, at det blev mig, sagde Jan Borre efter kåringen.

De øvrige nominerede til prisen som årets idrætsleder var Peder Sustmann fra Brøndby Goldklub og Annelise Andersen fra Svømmeklubben Vest Brøndby.

Med prisen som årets idrætsleder fulgte en check på 7.500 kroner og en gave, som blev overrakt af formanden for Idræts- og Fritidsudvalget i Brøndby Kommune, Michael Buch Barnes (S).