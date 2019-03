Foreningsfesten 2019: De frivillige fejrede hinanden på forrygende vis

Højt humør til årets foreningsfest i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fredag aften var én stor hyldest til de mange frivillige foreninger i Brøndby Kommune. Der var dømt prisfest og hædring af årets største idrætspræstationer

Af Robert Hendel

Det lokale foreningsliv var i fokus fredag aften i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion.

Her var over 550 repræsentanter og frivillige fra byens mere end 100 foreninger inviteret mødt op til årets foreningsfest, AKTIV2019, som en tak for det store arbejde, de yder for at skabe en meningsfuld fritid for borgerne i kommunen.

– I er med til at skabe aktiviteter, der gør en forskel for vores borgere, både i forhold glæde, sundhed, mentalt velværd, lød det i borgmester Kent Max Magelund (S), da han bød velkommen til de mange gæster, der ikke blot var inviteret for at være med til at hylde de mange frivillige kræfter i kommunen. De var også med til at hædre de største og bedste idrætspræstationer i det forgangne år.

Én stor fest

Det er tredje gang, at kommunen slår dørene op til én stor fest, hvor alle prisuddelinger og hædringer af idrætspræstationer finder sted. Udover repræsentanter fra de mange foreninger deltog også repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

AKTIV 2019 blev en festlig aften med lækker mad og mange underholdningsindslag imellem de mange hædringer, som der blev taget forskud på allerede inden den store middag, da den første af mange flotte idrætspræstationer i det forgangne år blev hyldet.

Til de velkendte toner af Van Halens Jump var Brøndby IF’s fodboldkvinder var de første til at modtage en hyldest for deres flotte sejr i pokalturneringen i 2018. Årsagen til den tidlige fejring var, at fodboldkvinderne, skulle tidligt op dagen efter for at være klar til endnu en kampdag 3F-Ligaen, hvor holdet i denne sæson endnu er ubesejret.

Senere på aftenen blev de fem store priser uddelt, ligesom de øvrige store idrætspræstationer i 2018 blev hyldet foran et stort feststemt publikum. Her tog Kent Max Magelund og formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Michael Buch Barnes (S), imod de mange udøvere, der var kommet hjem til Brøndby med medaljer om halsen og pokaler i favnen i løbet af 2018.

Sigurd og Seebach

Aftens underholdningsindslag imellem de forskellige hædringer og prisuddelinger stod i musikkens tegn.

Elever fra Brøndby Ungdomsskole og Brøndby musikskole viste prøver fra årets forestilling, Fame, og Joakim Lind Tranberg fortsatte i musicalsporet med sine fortolkninger af Seebach-familiens sange.

Festens underholdningsmæssige højdepunkt stod den folkekære, musikalske multikunstner Sigurd Barret for. I sin ”Brøndby-time” fik han de fleste af gæsterne til at bryde ud i fællessang på omkvædet til en omskrevet udgave af Kim Larsen-klassikeren ”De smukke unge mennesker” :

– Alle frivillige i Brøndby, uden jer gik alt i stå! Kære frivillige i Brøndby, gid I længe leve må!

De stod for årets idrætspræstationer i 2018 Brøndbyernes IF’s kvindefodboldhold vandt pokalturneringen i 2018 Brøndby Volleyball klubs kvindehold vandt både DM 2018 og Landspokalmesterskabet i 2018. Freja Hansen fra Brøndby Kajakklub vandt i 2018 guld til DM i Havkajak Teknik og Rul i disciplinen Intro – Teknik. Gertie Jensen fra Brøndby Triathlon Club vandt guld ved DM 2018 i sprint og klassisk. Arne Bech fra Brøndby Triathlon Club vandt guld ved DM 2018 i sprint og klassisk. Thomas Rosenmejer fra Brøndby Strand Tennisklub vandt Danmarksmesterskabet i tennis i +50 rækken udendørs i 2018. Louise Pedersen fra Svømmeklubben Vest vandt guld i 50 m Rygcrawl, 100 m Rygcrawl, 200 m Rygcrawl og 400 m fri ved Parasports DM 2018. Lene Olsen fra Svømmeklub Vest blev danmarksmester i den fri holdkap ved Parasports DM 2018. Svend Vohlert fra Brøndby Judo Klub vandt guld i 90 kg master klasse ved Nordisk Mesterskab 2018. Emanuel Kocher fra Brøndby Judo klub vandt sølv i +100 kg master klasse ved Nordisk Mesterskab 2018.