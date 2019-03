Glostrup skal have udsatteråd

GLOSTRUP. Dialogen med socialt udsatte borgere skal styrkes, så der kan blive sat ord på deres behov og ønsker. Derfor er Glostrup Kommune ved at oprette et udsatteråd

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af i år bliver Glostrup Kommune en del af gruppen på cirka 40 kommuner, der har et lokalt udsatteråd. Det besluttede kommunalbestyrelsen på mødet i februar, hvor Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) stemte for mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Udsatterådets målgruppe er unge eller voksne borgere, der lever i en udsat livssituation, som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. Udsatte borgere har typisk flere komplekse sociale udfordringer, såsom hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer.

Rådets konkrete opgaver vil typisk være at skulle komme med ønsker og forslag til forbedringer af udsattes vilkår til kommunalbestyrelsen, at svare på høringer, når der bliver behandlet forslag med relevans for udsatte eller at deltage i dialogmøder.

Socialt udsatte i Danmark har også et nationalt råd, Rådet for Socialt Udsatte, der er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet, der blandt andet rådgiver de lokale udsatteråd.

– Rådet for Socialt Udsatte mener, at det er vigtigt, at socialt udsatte har et lokalt talerør, der sikrer, at udsatte borgere bliver hørt i den lokalpolitiske debat. Derfor opfordrer Rådet alle kommuner til at have et lokalt udsatteråd, som kan sikre lokal indflydelse og medbestemmelse. Ved at oprette et lokalt udsatteråd er kommunen med til at sænke dørtærsklen til byrådet og gøre demokratiet mere tilgængeligt. Byrådet får til gengæld mulighed for at lytte til udsatte borgere og få input, når der skal udvikles politik på udsatteområdet, skriver rådet om sit arbejde.

Det vil koste 25.000 kroner om året at drive udsatterådet.

Brøndby og Vallensbæk Kommuner har ikke nogen udsatteråd.

Udsatterådets opgaver er:

• At understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Glostrup Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer.

• At være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Glostrup Kommune.

• At være rådgivende for Glostrup Kommune om udsatteområdet.