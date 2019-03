Glostrup Tennisklub genstarter ungdomsarbejdet

Daniel Mølgaard Nielsen skal være med til at genstarte ungdomsarbejdet i Glostrup Tennisklub. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Børn og unge skal også kunne spille tennis i Glostrup. Derfor har Glostrup Tennisklub i samarbejde med Sjællands Tennis Union genstartet ungdomsarbejdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup har fine tennisfaciliteter, i hvert fald i sommerhalvåret, med seks baner bag Glostrup Stadion. Lige nu er det dog mest lidt ældre mennesker, der bruger dem. Glostrup Tennisklub har nemlig ikke nogen ungdomsmedlemmer. Det vil Sjællands Tennis Union gerne lave om på, så de henvendte sig til Glostrup Tennisklub med et godt tilbud.

– Vi vil rigtig gerne have, at børn og unge også kan spille tennis i Glostrup. Det var klubben heldigvis med på, fortæller Daniel Mølgaard Nielsen, Aktivitetschef i Sjællands Tennis Union.

Han vil derfor sammen med en træner, Frederik Hausner, forsøge at starte en ungdomsafdeling op i Glostrup.

– Han er en rigtig dygtig træner. Han er god til at fange børnenes opmærksomhed, siger Daniel Mølgaard Nielsen.

De to skal over de kommende måneder ud på skolerne i Glostrup, hvor de vil lave tennis-undervisning, så børnene der får kendskab til sporten. De overvejer også at arrangere en tenniscamp, hvor en gruppe børn og unge i for eksempel en weekend kan få tennisundervisning.

– Vi har et mål om 20 juniorer. Tennis er en familiesport, så vi håber, at når vi får nogle unge medlemmer, så vil forældrene også melde sig ind. I tennis har vi for det meste professionelle trænere, der er træner i flere klubber på en gang, men det er også en klubsport, hvor der er rigtig meget klubarbejde, der kræver frivillige, siger Daniel Mølgaard Nielsen.

En del af arbejdet består også i at ændre opfattelsen af tennis.

– Vi prøver at ændre billedet af tennis. Det har fået et ry som en sport, hvor der er meget fokus på eliten. I starten er det ikke så vigtigt at vinde, der er det vigtigt at have det sjovt, siger Daniel Mølgaard Nielsen.