Glostrup var vært for mesterskab

Forrige weekend var der masser af aktivitet i Glostrup Hallen til Sjællandsmesterskabet i skumtennis. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. I forrige weekend blev det åbne Sjællandsmesterskab i skumtennis afholdt i Glostrup og Farum

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag og søndag i forrige weekend var der masser af liv i Glostrup Hallen og de bagvedliggende haller. Her blev det åbne Sjællandsmesterskab i skumtennis nemlig afholdt. Skumtennis bliver spillet på en badmintonbane, hvor nettet et sat helt ned til jorden som på en tennisbane. Spillerne bruger stadig rigtige tennisketchere, men bolden er en halvstor skumgummibold.

– Skumtennis er lidt nemmere at spille for begyndere end almindelig tennis, så det er et rigtig godt sted at starte. Niveau-forskellene bliver også udlignet bedre i skum-tennis, så hvis en god spiller møder en mindre god spiller, kan den gode spiller ikke bare stå og lave serveesser hele tiden. Det er nok stadig den bedste spiller, der vinder kampen, men begge spillere får sved på panden. Dem, der spiller finale er helt færdige efter sådan en weekend, selvom de er blandt Danmarks bedste, siger Daniel Mølgaard Nielsen, der er aktivitetschef i Sjællands Tennis Union og har arrangeret stævnet.

Stævnet havde samlet set 500 deltagere i Glostrup og Farum, der spillede aldersinddelt fra U8 børn til seniorer og en grupper, der hed 50+.

Det var 3. gang, at Glostrup var vært for stævnet.

– Der er ikke så mange steder, man kan leje så mange baner på en gang, men Glostrup og Farum tilsammen, så går det, siger Daniel Mølgaard Nielsen.