Håndboldhold med plads

Tina Lindskov Larsen er en af trænerne på Greenies. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. IF32 Glostrup Håndbold og Idræt har fået et håndboldhold, hvor der er plads til dem, der ikke ellers er plads til på et normalt håndboldhold

Af Jesper Ernst Henriksen

Forestil dig, at dit barn kommer til dig og fortæller, at han eller hun gerne vil starte til håndbold. Men du er nødt til at svare, ’desværre, der er ikke noget håndboldhold til sådan nogen som dig.’ Det er du nødt til at sige, fordi dit barn er født med særlige udfordringer – og har oplevet masser af andre udfordringer i sit liv.

Sådan var det for en af forældrene til et barn på IF32 Glostrup Håndbold og Idræts nye håndboldhold Greenies. Men fra i år er der en plads til dette og andre børn med særlige udfordringer.

Holdets trænere er Tina Lindskov Larsen og Oliver Marinussen. Tina starter med at stå for træningen:

– Er der nogen, der kan huske, hvad vi lavede sidste gang?, spørger hun børnene.

– Vi kastede bolden til hinanden og lærte hinandens navne, fortæller et barn.

– Det er rigtigt, men vi lærte også at tælle skridt. Et, to, tre, stop, siger Tina.

Mens de fleste børn står i en rundkreds om Tina løber en lille pige rundt og leger med en håndbold.

– Rosa er dernede. Hun kommer, når hun har lyst til at være med, siger Tina.

For Rosa er tempoet højt under hele den time-lange træning, hun løber og kravler rundt, hun kaster med håndbolden og løber selv hen og henter den. Til sidst i træningen er hun også med i nogle øvelser sammen med de andre børn.

Børn med særlige behov

Holdet er for børn med særlige behov, som der ikke er plads til på normale håndboldhold. En af de forældre, der har fundet plads til sit barn på holdet er Louise Bast.

– Mika er lavt begavet og vil ikke passe ind på et helt normalt håndboldhold. Hun har længe efterspurgt at gå til en sport, men det har været svært at finde noget, der passer til Mika. Jeg så opslaget om det her hold på Facebook og så tænkte jeg, at det var det, vi skulle, fortæller hun.

Dette er den anden træning, og efter første træning kunne Mika næsten ikke vente med at komme tilbage.

– Hun har været meget glad og har nærmest gået og talt dagene til næste onsdag, hvor vi skulle afsted igen. Hun har også stolt fortalt i skolen, at hun er begyndt at gå til håndbold, siger Louise Bast.

For hende handler det om, at datteren skal have venner og aktiviteter udenfor skolen, ligesom andre børn.

– Jeg håber, hun får nogle kammerater udenfor sin skole og bliver glad for at gå til sport, siger hun.

Får succes

Greenies holdet er startet for at give børn med særlige behov et tilbud.

– Formålet er at skabe rammer for børn og unge med særlige behov, så de ligesom deres jævnaldrende får mulighed for at dyrke sport. Vi håber at nå op omkring 15 til 20 børn og unge med særlige behov. Der er en årlig cup for denne type hold, lykkeliga, hvor de spiller håndbold mod hinanden, fortæller Tina Lindskov Larsen.

– Det er børn, der i hverdagen ikke oplever mange succeser. De kan komme her og få en succes ved at blive bedre til håndbold. Børnene oplever her, at det er dem, der er i centrum. Alle andre børn har mulighed for det fællesskab, som sport giver, det skal disse børn også have, supplerer Oliver Marinussen.

Begge trænere har historier fra forældre, der allerede efter en enkelt træning har oplevet succes.

– Der er forældre, der har fortalt mig, at deres børn ikke har nogen venner, men det har de fået her, siger Tina Lindskov Larsen og fortæller om et andet barn.

– Der var en dreng, der ellers er meget sky og ikke tør tale med mennesker, han kun lige har mødt. Efter den første træning kom han over og gav mig et kram, da vi skulle sige farvel. Hans mor sagde, at det havde han aldrig gjort før, fortæller hun.

IF32 Glostrup Håndbold og Idræt

IF32 Glostrup Håndbold og Idræt er en snart et år gammel håndboldklub. Klubben har nu 50 medlemmer, to damehold, et herrehold og så Greenies holdet.