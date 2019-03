Hjertestarter i Biltema

Biltema i Glostrup vil gøre det tryggere for byens indbyggere at færdes i varehuset. Derfor opstiller de en hjertestarter, fortæller souschef Noah Linkimer. Foto: PR

GLOSTRUP. Biltema i Glostrup har investeret i en hjertestarter og givet deres medarbejdere et førstehjælpskursus

Af Jesper Ernst Henriksen

Når flere end 4.000 danskere hvert år rammes af hjertestop, tæller hvert minut. Chancen for overlevelse afhænger nemlig i høj grad af, om et menneske i nærheden står klar til at gribe ind. Desværre dør tre ud af fire danskere, der får hjertestop i det offentlige rum.

Derfor laver Biltema Glostrup nu en ekstra investering i kundernes sikkerhed, når de færdes i varehuset.

– Vi skal være forberedte på, at der er en risiko for, at en kunde pludseligt får hjertestop. Derfor har vi anskaffet en hjertestarter, fordi det er det mindste, vi kan gøre, hvis uheldet er ude, siger Noah Linkimer, der er souschef i Biltema Glostrup.