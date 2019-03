Judoklub stod for årets initiativ

Claus Hartmann Lund (til højre) fra Brøndby Judo Klub modtager Brøndby Kommunes pris for årets initiativ. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Prisen for årets initiativ gik til to personer fra Brøndby Judo Klub for deres indsats for at gøre en forskel for unge inden for parasporten

Af Robert Hendel

Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund fra Brøndby Judo Klub fik fredag aften prisen for årets initiativ i Brøndby Kommune.

Prisen får de for indsatsen med Judo4all, som er et tilbud for de folk, der har fysisk og mentale udfordringer i dagligdagen.

Siden 2005 har Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund skabt plads til dem, der ikke passer ind i de almindelig foreningstilbud. Judo4all er det eneste tilbud af sin art herhjemme og er skabt i samarbejde med Dansk Judo og Parasport Danmark.

– Med jeres engement og vedholdenhed har I sammen med Brøndby Judo klub taget ansvar for at skabe et fantastik tilbud til børn- og unge med særlige udfordringer, så de har mulighed for at have en aktiv og indholdsrig fritid, sagde borgmester Kent Max Magelund (S), da han overrakte prisen for årets initiativ i Brøndby Kommune.

Med prisen fulgte en check på 7.500 kroner. Foruden de to herrer fra Brøndby Judo Klub var to andre projekter i spil til prisen for årets initiativ, Brøndby Strand Gymnastikforening med initiativet Jump4all og Maria Nube, der står bag Rullefabrikken, som er den første rulleskøjteforening i Brøndby. En forening, der i dag tæller 40 ungdomsmedlemmer.