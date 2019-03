Kim løb med årets frivilligpris

Årets frivilligpris gik til Kim Hagerup Andersen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kim Hagerup Andersen er aktiv i mange foreninger. Fredag blev han hædret med frivilligprisen i Brøndby Kommune

Af Robert Hendel

Årets vinder af frivilligprisen i Brøndby Kommune bliver beskrevet som en stor gevinst for de steder, han færdes.

Kim Hagerup Andersen er aktiv i mange forskellige foreninger i Brøndby, , blandt andet som frivillig i Foreningen af KOL-patienter og andre lungesyge.

– De steder, som er så heldige at have glæde af Kims indsats, beskriver ham som en empatisk og meget stærkt socialt minded person, som ved sin fremtræden og væremåde er en stor gevinst for de steder, han færdes, forklarede borgmester Kent Max Magelund (S) om årsagen til, at Kim Hagerup Andersen vandt årets frivilligpris.

Det er en pris, der bliver givet til folk eller foreninger, der i særlig grad yder en frivillig, social indsats i kommunen. Med prisen fulgte en check og et billede, som Kim Hagerup Andersen fik overrakt af for formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune, Per Jensen (S).

De øvrige nominerede var Natteravnene i Brøndby og Elisabeth Jensen og Anne-Lise Engel, initiativtager til Café Memo.