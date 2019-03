Konservative med ny folketingskandidat

Dan Kornbek Christiansen fra Glostrup og den nye folketingskandidat, Steffen Mølgaard Jensen. Foto: Konservative

GLOSTRUP. De konservative i Glostrup har afholdt generalforsamling og opstillingsmøde til folketinget

Af Jesper Ernst Henriksen

Blandt de konservative var der stor opbakning til det arbejde som Dan Kornbek Christiansen (K) laver i kommunalbestyrelsen.

– Vi konservative har været med til at få kortere skoledage for indskoling og mellemtrin. Senere på året får alle 2. klasser et tilbud om at være med i “farvespillet” med musikskolen, og så får eleverne en “Børne- og Ungerigsdag” hvor de vil lære om samarbejde, demokrati og får en sum penge, som de selv kan bruge på skolen, siger Dan Kornbek Christiansen.

På generalforsamlingen blev der valgt ny folketingskandidat. Valget faldt på Steffen Mølgaard Jensen. Steffen bor i Taastrup, men har en stærk tilknytning til Vestegnen og til Glostrup.

Steffen har blandt andet fokus på, at mere indflydelse og flere sager skal løses tæt på borgerne, det vil sige i kommunerne. Derudover mener han, at Vestegnen skal løftes hvad gælder offentlig transport, for eksempel at Glostrup skal have stop til regionaltog og letbane.

Steffen har også et stærkt fokus på bæredygtighed, lokale miljø- og klimaforbedringer samt det, at skabe bedre forhold for hele familien. For familien er vigtig, for os konservative.

Steffen har i en årrække været vælgerforeningsformand og sidder i kommunalbestyrelsen i Høje Tåstrup. Han er formand for Uddannelse for alle og Arbejdsmarkedsudvalget. Steffen er gift og ansat i Kommunernes Landsforening (KL)