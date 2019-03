Kristendemokraterne klar til valg

Kristendemokraterne har sat det hold, der skal tage kampen op i den kommende valgkamp i Københavns Omegns Storkreds. Spidskandidat er Jacob Rabjerg (tv). De øvrige er Johnnie Gregersen, Lars Sejergaard, Kim Grenov og Sara Sejergaard. Foto: Kristendemokraterne

HELE OMRÅDET. Kristendemokraterne har valgt det hold, der skal føre kamp for partiet i Københavns Omegns Storkreds. Spidskandidat er Jacob Rabjerg

Af Heiner Lützen Ank

Kristendemokraterne i Københavns Omegns Storkreds har netop afholdt opstillingsmøde, og har nu fem kandidater klar til den kommende valgkamp.

Spidskandidat er Jacob Rabjerg, studerende, og for ham er der nogle bestemte ting, der er vigtige i den kommende valgkamp:

– Jeg har tre mærkesager, som jeg særligt vil kæmpe for i den kommende valgkamp: Frihed, skole og din værdi som menneske. Vi oplever i denne tid, at ånds-, tros- og ytringsfriheden bliver sat under et konstant pres. Det danske samfund er bygget på retten til at tænke, tro og tale frit, og det må vi ikke gå på kompromis med.

Desuden mener Jacob Rabjerg, at folkeskolen bør have opmærksomhed:

– Folkeskolereformen, som blev vedtaget tilbage i 2013, skal afskaffes, og så skal vi i stedet til at tænke skole på en anden måde. Uddannelse handler ikke om kvantitet men kvalitet, og derfor skal børnene gå færre timer i skole, men kvaliteten af undervisningen skal hæves ved at give lærerne den forberedelsestid de har brug for.

Som det tredje er der det enkelte menneskes værdi:

– Jeg tror på, at du som menneske har en unik værdi, bare fordi du er menneske. Ikke p.g.a. hvem du er, eller hvad du har udrettet, men alene fordi du er menneske. Jeg vil kæmpe for, at det bliver tydeligt i alle de vedtagne love, at mennesker har en unik værdi.

Kristendemokaternes valgtema er Det Gode Liv, og partiet vil arbejde for bedre forhold for familier og børn, en omfattende miljøpolitik samt tros og ytringsfrihed.