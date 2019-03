Kult-musical i Kilden

14-årige Sebastian Traulsen i rollen som Joe til den årlige musical i Kulturhuset Kilden arrangeret af Brøndby Ungdomsskole i samarbejde med byens musikskole. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kulturhuset Kilden lagde i sidste uge scenegulv til musicalen Fame, som blev opført af elever fra Brøndby Ungdomsskole og Brøndby Musikskole.

Af Robert Hendel

Kraftfulde sange, fortryllende dansescener og en rørende historie.

Det var hovedingredienserne, da kult-musicalen Fame blev fortolket af 35 unge sangere, musikere og skuespillere i Kulturhuset Kilden i den forgangne uge. I mere end 20 år har ungdomsskolen i samarbejde med musikskolen i Brøndby opført den ene kendte musical efter den anden anført af et professionelt produktionshold.

– Det, at eleverne får nogle professionelle rammer, er med til at løfte niveauet, og samtidigt brænder eleverne for at genskabe stemningen fra den oprindelige musical, fortæller Ruzica Kukolj, der er afdelingsleder på Brøndby Ungdomsskole og ansvarlig for årets musical.

Tidligere skrev skolen selv historierne, men i de senere år har eleverne fortolket kendte værker, og det er der særligt én grund til, erkender Troels Lund, som er leder af Brøndby Ungdomsskole:

– De kendte stykker sælger bare flere billetter, og vi må ikke underkende, at der også skal være en vis indtægt, når vi for eksempel hyrer et helt professionelt hold ind. Det er ikke billigt, og det hele skal jo gerne kunne løbe rundt.

Mange timers øvelse

Folkebladet var inviteret med til en velbesøgt premiere på dette års musical, som er baseret på David da Silvas legendariske film Fame fra 1980. På scenen følger vi afgangsklassen fra 1980 til 1984 på den hæderkronede High School for Performing Arts i New York. Det er fortællingen om fire år med drømme, frygt og fordomme, når eleverne på skolen bevæger sig rundt i en verden bestående af drama, dans og musik.

Hele forestillingen er et resultat af mere end 100 timers hårdt slid.

– Siden august har vi øvet hver tirsdag og torsdag fra 19 til 22, fortæller 18-årige Thea Wikke, der medvirker i musicalen på fjerde år.

I år indtager hun rollen som skolens dramalærer Ms. Myers. Dramalæreren er i den oprindelige forestilling en mand, men fordi der blandt de medvirkende er en er en klar overvægt af piger, har det været nødvendigt at ændre lidt i rollen.

– Alle eleverne optræder frivilligt, så vi kender ikke holdsammensætningen på forhånd. Derfor kan vi blive nødt til at file lidt her og der for at få det til at passe, og det har instruktøren så gjort her, forklarer ungdomsskoleleder Troels Lund.

De medvirkende i musicalen er mellem 13 og 25 år, og de kommer til med vidt forskellige forudsætninger.

– Det er ikke alle sammen ressourcestærke børn. Vi har folk med diagnoser, og dem skal der også være plads til. De vokser helt vildt i det her selskab, konstaterer Troels Lund om sammensætningen af musical-holdet.

Det nikker Thea Wikke genkendende til.

– Hele musicalen er som én stor familie, og fordi vi er så tætte, mærker man ikke rigtigt forskellene imellem os, tilføjer hun.

Støtter hinanden

Også 14-årige Sebastian Traulsen ser mangfoldigheden som en styrke, og ifølge ham er holdet omkring musicalen gode til at støtte hinanden, når de oplever modgang.

– Hvis jeg bliver nervøs, ved jeg, at mindst én af de ældre elever har prøvet det før. Så bakker de mig op. Det giver en vis tryghed, lyder det fra det unge musicaltalent, der er med for anden gang.

I år havde han en af hovedrollerne som den kiksede og til tider småperverse bad boy José ’Joe’ Vegas, hvis sjofle replikker flere gange udløste grineflip på tilskuerrækkerne i den propfyldte sal.

– Det var meget spændende at have en så stor rolle og stå foran så mange mennesker og sige nogle ting, der godt kan virke lidt akavede, forklarer Sebastian Traulsen, der efter premieren var en lettet ung mand.

– Der er bare en helt anden stemning på, når der er publikum på, end når vi øver. Det er det, vi har set frem til siden august, og det er virkelig fedt at høre, at de klapper og griner. Så føler man ikke, at man udstiller sig selv, siger han.

Det store bifald, som det unge musicalhold høstede blandt publikum efter premiereforestillingen gør også indtryk på Thea Wikke.

– Vi må have gjort et eller andet rigtigt, konstaterer hun.

For Thea Wikke betyder anerkendelsen fra publikum, at de mange timer i øvelokalet ikke har været forgæves.

– Vi gør andre mennesker glade, og folk bliver underholdt af at se det. Det er megafedt lyder det fra den unge skuespillerinde.