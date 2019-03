Manglende nøgler til garderobeskabe

DEBAT.

Af Bent Steen Andersen Kildeholm 19 Glostrup

Til ledelsen i Glostrup Fritidscenter. Som flittig bruger af fataliteterne i Fritidscenteret gennem 8 år, undrer det mig at det bliver ringere og ringere med reparationer i omklædningsrummene. Jeg kan selvfølgelig kun tale om herreafd. I morges fredag, talte jeg 8 nøgler du af 36 skabe i øverste række i højre og venstre side i det store omklædningsrum. I de nederste skabe er der masser af nøgler, for de skabe bliver sjældent brugt. Hvis der er een eller flere personer, som har forstand på dette problem, hører jeg gerne om det. Med venlig hilsen Bent Steen Andersen.

Svar: Vi har fundet ”nøglen” til en løsning

Af Allan Brink Christensen, Idrætschef Glostrup Kommune.

Jeg er grundlæggende enig i, at noget så basalt som ordentlige omklædningsfaciliteter i en svømmehal bare skal være i orden. De nuværende skabsløsninger er ikke tidssvarende og burde være udskiftet for noget tid siden.

Jeg har været tilbageholdende med at poste for mange midler i omklædningsrummene, da jeg har taget hensyn til et større projekt om udvikling af Fritidscentret, hvor modernisering af omklædningsrummene indgik – jeg vil nødig bruge pengene på noget, som muligvis skal udskiftes kort tid efter. Økonomien i kommunen tillader ikke et storstilet udviklingsprojekt af Fritidscentret foreløbigt, derfor har vi nu bestilt en løsning, hvor skabene åbnes af adgangsarmbåndene. Denne forbedring er planlagt til at ske hen over sommeren. Tak for din henvendelse, Bent Steen Andersen, den bekræfter mig i, at det er en nødvendig forbedring. Jeg håber, at du – og alle andre – bliver glade for den nye løsning, når den er kommet på plads.