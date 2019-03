Mere holdspil for ledige

Holdspil skal få ledige i gang

VALLENSBÆK. Det første forsøg med holdspil for ledige var en succes, så derfor gentager Vallensbæk Kommune nu forsøget

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i efteråret, har der i Vallensbæk Kommune været et forsøg med holdspil for ledige. Det gav så gode erfaringer, at man nu gentager projektet. Fra midten af marts og to måneder frem skydes der derfor et nyt forløb i gang for ledige, der har været uden for arbejdsmarkedet i cirka seks måneder.

– Når ledighedsperioden begynder at nærme sig seks måneder oplever flere, at motivationen til at skrive ansøgninger og troen på at komme i job daler. Det gælder om at bryde denne onde spiral. På vores forløb i efteråret oplevede flere af deltagerne en bedre struktur i hverdagen og en øget motivation for at komme i gang med jobsøgningen, forklarer virksomhedskonsulent Lars Bo Winther fra Jobcenter Vallensbæk.

Og netop den øgede motivation kan en tidligere deltager nikke genkendende til:

– Jeg kommer ud og får ny energi og blod på tanden, samtidig med at vi kan hjælpe hinanden.

To gange om ugen vil deltagerne blive trænet i holdspil tilpasset deres holdspilserfaringer. Én gang om ugen vil der desuden være et fagligt oplæg, der kan give deltagerne virksomhedsnetværk, inspiration og motivation i forhold til at komme i job igen.

Der er knyttet to trænere til holdet, der som en del af kommunens samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, er uddannet i at igangsætte tilpassede holdspil. Ud over at give sved på panden, skal holdspilsaktiviteten nemlig være med til at opretholde glæde og motivation hos deltagerne, og gerne give dem et fællesskab i gruppen, så de kan støtte hinanden i jobsøgningen.

Lars Bo Winther vil følge holdet tæt for at sikre trivslen og at de faglige oplæg stemmer overens med deltagernes forventninger.

– At jeg er med en gang om ugen gør, at jeg lærer deltagerne at kende på en mere uforpligtende måde, hvilket kan give mig brugbar viden i vores sparring om jobmuligheder.

Forløbet kører indtil maj, og deltagerne rekrutteres igennem jobcentrets faste tilbud.

Er du ledig og har lyst til at høre mere, så kontakt din jobkonsulent.