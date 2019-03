Ned i tempo i kirken

Man kan komme helt ned i tempo i Brøndbyøster Kirke. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Nyt initiativ i Brøndbyøster Kirke skal hjælpe dig med at komme ned i gear efter arbejde en dag om måneden

Af Jesper Ernst Henriksen

I en travl, hektisk hverdag kan det være sin sag at koble af, når det bliver fyraften. Derfor kan man fra torsdag den 7. marts komme til aftensang i Brøndbyøster Kirke ved præst Camilla Cedermann. Det vil foregå den første torsdag i hver måned fra 19.00-20.30.

Til aftensang mødes man i kirken, som danner rammen om en musikalsk, meditativ stund, hvor man kan sætte sig på kirkebænken, lade roen sænke sig og mærke efter i krop og sind. Det er en zone, hvor man for en stund kan lægge hverdagens bekymringer og hektiske tempo væk og nyde bare det at være til, præcis som man er.

– Det at synge sammen er en god måde at afkoble fra vores travle hverdag, som ellers er bundet op på viden og ord. Men når man bruger stemmen til at synge, er det hjertet, der tager over, og hjernen får en pause, forklarer sognepræst Camilla Cedermann.