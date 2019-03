Nederlag til Brøndby IF Futsal

Brøndbys futsal-herrer tabte til SUB Sønderborg Inter i kvartfinalen. Foto: Preben Christensen

SPORT. Brøndbys futsal-herrer måtte se sig slået af sidste års sølvvindere fra Sønderborg

Af Robert Hendel

Kvartfinalen blev endestationen, da Brøndbys futsal-herrer gæstede sidste sæsons sølvvindere fra SUB Sønderborg Inter i weekenden.

Hjemmeholdet bragte sig foran allerede efter halvandet minuts spil.

To minutter senere satte Brøndby en udligning ind til 1-1. Den stilling holdt dog ikke ret længe.

Forhåndsfavoritterne fra SUB Sønderborg Inter bragte sig endnu engang foran med et hårdt spark uden for feltet, der strøg mellem venner og fjender for til sidst at ende i Brøndbys mål.

Tre minutter før pausen fik gæsterne dog udlignet igen, men den stilling holdt i blot to minutter, inden hjemmeholdet scorede til 3-2 kort før pausen.

Brøndby bragte balance i regnskabet i anden halvleg, men med to hurtige scoringer afgjorde hjemmeholdet reelt kampen.

Gæsterne fra Brøndby forsøgte at øge trykket på hjemmeholdet ved at hive målmanden ud og sætte en ekstra markspiller på banen.

Takket være en velspillende Sønderborg-keeper lykkedes det dog ikke Brøndby at score, og med to minutter igen satte hjemmeholdet endnu en scoring ind.

6-3 blev kampens resultat, og dermed blev kvartfinalen sæsonens sidste stop for Brøndby.