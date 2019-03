Nomineringen kom som en overraskelse for årets ungdomsleder

Årets ungdomsleder, Lene Høck Thomsen får rosende ord med på vejen af borgmester Kent Max Magelund (S). Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Lene Høck Thomsen fra Brøndby Håndboldklub løb med prisen som årets ungdomsleder i Brøndby Kommune

Af Robert Hendel

Et stort aktiv og drivkraft for at der er ungdomshåndbold i Brøndby håndbold klub.

Sådan lød beskrivelsen af årets ungdomsleder Lene Høck Thomsen, da prisen som årets ungdomsleder i Brøndby blev delt ud.

Gennem flere årtier har årets ungdomsleder gjort en kæmpe forskel for børn- og unge i Brøndby håndbold klub, hvor hun har haft en lang række roller lige fra ungdomstræner til bestyrelsesmedlem.

– Du beskrives som indbegrebet af den super engageret frivillige leder der altid klar til hjælpe til, når der er behov for det. Du sætter en ære i at skabe nogle gode og spændende rammer for børnene og bruger mange timer på klubbens børn, lød det fra borgmester Kent Max Magelund, da han forklarede, hvorfor netop Lene Høck Thomsen løb med titlen som årets ungdomsleder i Brøndby.

Det var da også en stolt prismodtager, som talte med Folkebladet efter kåringen.

– Det er en anerkendelse af det, jeg har lavet, siden jeg for 30 år siden begyndte i klubben, sagde Lene Høck Thomsen, der ikke vidste, at hun var blevet indstillet til prisen som årets ungdomsleder.

– Det kom jo som en overraskelse for mig, at jeg overhovedet var blevet indstillet, sagde hun med et smil.

Ifølge Lene Høck Thomsen bidrager håndboldklubben og de andre foreninger i kommunen med at gøre børnene til gode samfundsborgere.

– Vi lærer børnene at begå sig i samfundet, bare på en sjovere måde, lød det fra årets ungdomsleder, der ikke lægger skjul på glæden over at blive anerkendt:

– Det er en fed pris at få og blive belønnet på ungdomsarbejdet, lige meget, hvilken sportsgren vi er i.

De øvrige nominerede til prisen som årets ungdomsleder var Morten Piriwe Risom fra Brøndby Tennis klub og Søren Kristensen fra spejderne i Brøndby Strand.