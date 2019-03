Ny kunstgræsbane i Ejby indviet

Ejby IF32’s nye kunstgræsbane blev taget i brug mandag i sidste uge. Foto: Ejby IF32

GLOSTRUP. Ejby IF32 har fået en ny kunstgræsbane, så det bliver lidt sjovere at træne om vinteren

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag den 25. februar var Ejby IF68 vært ved en indvielse af den nye kunstgræsbane i Ejby. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen var med til indvielsen.

– Som Formand for Kultur- og Fritidsudvalget har jeg fulgt dette arbejde tæt. Det er vigtigt for mig som konservativ lokalpolitiker, at vi sætter mere og bedre fokus på hvordan det er at leve og bo i Ejby og Hvissinge, udtaler han.

Fodboldklubbens formand, Per Colding, takkede Glostrup Kommune og politikerne for stor imødekommenhed, og roste Glostrup Idrætspark for et godt samarbejde omkring realiseringen af projektet.

– Sammenhold, kammeratskab, aktivt sports- og foreningsliv – det er det, der gør et lokalområde stærkt, sjovt og levende, udtaler han.

Banen har allerede vist sig at være en stor succes, både blandt de unge og blandt de lidt ældre, som i øvrigt var mødt talstærkt frem, lokket af udsigten til de gode grillpølser klubben sædvanligvis disker op med, når noget skal fejres.

Har selv betalt

Da Ejbyhallen blev opført i 2012 var det på bekostning af Ejby IF68´s lille grusbane, som var meget anvendt til vintertræning. Da Glostrup Forsyning i 2014 så anlagde et forsinkelsesbassin til regnvand lige ved siden af klubben, blev der givet tilladelse til, at dette bassin kunne anvendes til fodbold. Desværre var denne løsning langtfra optimal, og blev ikke brugt.

Klubbens økonomi tillod heldigvis, at man i efteråret 2018 kunne ansøge Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning om tilladelse til at lægge et kunstgræstæppe oven på forsinkelsesbassinets grusbelægning, et ønske som meget velvilligt er blevet imødekommet.

I et samarbejde mellem kommunen og boldklubben er anlægget hen over vinteren blevet klargjort af kommunen, og en kunstgræsbelægning bestilt og anlagt i februar måned. Det er klubben, der har betalt de knap 300.000 kr., som kunstgræstæppet har kostet.

Banen er allerede taget i brug, og har vist sig som en stor succes blandt spillerne.