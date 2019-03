Nyt sanserum øger dementes livskvalitet

I sanserummet kan de ældre blandt andet spille små spil, der skærper finmotorikken og hukommelsen.

VALLENSBÆK. I Højstruphave har beboerne nu mulighed for at få positive oplevelser for flere sanser

Af Heiner Lützen Ank

Orla på 78, Rita på 80 og Ingelise på 81 står rundt om et bord i et såkaldt sanserum i plejeboligerne Højstruphave.

Fra loftet bliver der projiceret et billede ned på bordet, et spil, hvor de tre beboere skal hjælpes ad med at holde en ballon inden for en ramme. Med hænderne stryger de til ballonen, så den flyver frem og tilbage imellem dem. Når ballonen rammer kanten, sprænges den, og en ny ballon kommer til syne.

– Et spil som det her er med til at styrke finmotorikken, fortæller Vibeke Gyldholm Hansen, der sammen med sin kollega Ellen Aarestrup har stået for at udvikle sanserummet.

– Vi var på besøg i andre kommuner for at se deres sanserum og høre deres erfaringer. De fortalte os blandt andet, at det gerne skal være et rum for sig selv, ikke bare et hjørne af et andet rum, fortæller Ellen Aarestrup.

Her og nu og bagefter

Beboerne spiller derefter et spil, der skal stimulere hukommelsen.

Første del af et ordsprog dukker frem:

”En fugl i hånden…”, står der, hvorefter de tre nærmest i munden på hinanden udbryder:

– …er bedre end ti på taget

De tre beboere er ret velfungerende, men rummet vil også kunne bruges, hvis en borger for eksempel bliver urolig.

– For mennesker, der er ramt af en demenssygdom, ændres hjernens mulighed for at opfatte omgivelserne, fortæller, Anni Degn, Vallensbæk Kommunes demenskoordinator.

Den manglende hukommelse kan bevirke, at andre mennesker og omgivelserne virker fremmede og uforståelige. Det kan for eksempel føre til, at man bliver urolig, ked af det, eller at man trækker sig ind i sig selv og bliver passiv.

– Personer med fremskreden demenssygdom lever helt i nuet. Selv om de har svært ved at huske, er deres sanser ofte intakte, de kan både se, høre, lugte, føle og smage, siger Anni Degn.

Ifølge Anni Degn kan en afpasset stimulering af sanserne i rolige omgivelser imidlertid virke beroligende, eller kan vække og åbne den passive og isolerede.

Håbet er således, at det nye sanserum kan give mennesker med demenssygdom en positiv oplevelse, og at den gode følelse bevares længe efter, selvom årsagen til velværet glemmes.

Udover projektor-spillet indeholder sanserummet en række andre måder at stimulere sanserne på, blandt andet en skærm, en massagestol og et boblerør med vand, der skifter i forskellige farver.