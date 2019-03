Omsider støjværn

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Kommunal­bestyrelses­medlem i Vallensbæk og Folketingsmedlem

Socialdemokratiets Morten Bødskov er i Folkebladet den 19. marts sur over, at regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, der bl.a. betyder, at der omsider bliver etableret støjværn langs med Holbæk-motorvejen ved Vallensbækvej og der bliver etableret en Ring 5, der kommer til at aflaste Køge Bugt Motorvejen og dermed sænke generne for de borgere, der lever op af den.

Et valgoplæg kalder Morten Bødskov aftalen. Men aftalen er da kun et valgoplæg i det omfang, at Socialdemokratiet ikke vil forpligte sig på aftalen? Synes Morten Bødskov og Socialdemokratiet virkelig, at det er vigtigere at bruge skatteydernes milliarder på at man kan komme 4 minutter hurtigere fra København til Århus end at sørge for en fornuftig trafikafvikling i hovedstaden?

Det er åbenbart tilfældet, for Socialdemokratiet holder krampagtigt fast på den gamle aftale om bl.a. en hundedyr ny bro over Vejle Fjord.

Jeg forstår det ikke. Socialdemokratiet må forklare vælgerne på Vestegnen, hvorfor Vallensbæks hårdt støjplagede borgere i givet fald ikke skal have en støjskærm langs Holbæk Motorvejen, og hvorfor Vestegns-borgerne ikke skal have forbedret fremkommelighed på motorring 3 og 4 og en ny motorring 5.