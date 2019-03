Paradigmeskiftet er en hån mod Vestegnen

DEBAT. Af Petar Socevic (R), Folketingskandidat

Regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets paradigmeskifte lægger op til, at integrationen skal skubbes i baggrunden.

Det er et helt forfærdeligt signal at sende i forhold til Vestegnens historie og tradition for at integrere mennesker med anden etnisk baggrund, og en nedgørelse af Danmarks stolte tradition om at gøre alle borgere til en del af fællesskabet.

Dansk Folkeparti, regeringen og Socialdemokratiet er således gået sammen om at håne Vestegnens tradition for at integrere mennesker med en anden etnisk baggrund i vores samfund.

De danske værdier og Dannebrog repræsenterer frihed, humanisme og plads til alle borgere i vores land. Ikke smålighed, symbolpolitik og nedgørelse af vores medmennesker.

Det kan godt være, at vores land ikke er det største i verden, når det kommer til areal. Men vores land er det største i verden, når det handler om hjerterum. Og det må vi aldrig lade dem, der vil tale splittelsen op, ødelægge. Vi må stå sammen om at samle Danmark. Vi må stå sammen om at samle Vestegnen. Vi må stå side om side om at bringe medmenneskeligheden hjem til Danmark.