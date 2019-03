Penge til støjbekæmpelse når “Holmene” etableres

DEBAT.

Af Lisa Skov (K) Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds

I januar 2019 blev visionen om “Holmene” lanceret af Hvidovre Kommune og regeringen. Der har ligget et stort arbejde bag, og visionen er spændende. Det vil kunne skabe arbejdspladser og flere vil slå sig ned i hovedstadsområdet. Og som Konservativ er jeg begejstret for fokus på cirkulær økonomi, grøn og innovativ produktion. Som borger på Vestegnen forstår jeg godt, at mange er bekymret. Vi er i forvejen plaget af meget trafik, der for nogle har store konsekvenser. Der har måske været anlagt motorveje efter man er tilflyttet sit hus – og der er ingen tvivl om, at vores grundlæggende gode økonomi har betydet flere biler på vejene. Derfor ser jeg det som et helt naturligt krav, at der skal afsættes mellem 2% og 5 % af al salg af grunde til støjbekæmpelse på Vestegnen. Vi kan ikke regne med, at det løser sig selv med tiden, og vi ved, at de løsninger, der skal til, ofte koster mere end de enkelte kommuner har råd til – men også hvad der er mulighed for at etablere indenfor anlægsrammen, der er aftalt mellem kommuner og regering. Men der skal noget helt særligt til, når vi udvider hovedstaden med “Holmene”. Vi bor på Vestegnen, og der er en rivende udvikling. Men vi må gøre, hvad vi kan, for at Vestegnen forsat er et attraktivt sted at bo.