Politi og brandvæsen angrebet

Politi og brandvæsen blev beskudt med fyrværkeri i Brøndby Strand natten til lørdag. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. Natten til lørdag blev to biler sat i brand i Brøndby Strand. Da politi og brandvæsen ankom, blev de angrebet med fyrværkeri og sten

Af Jesper Ernst Henriksen

Lige omkring midnat natten til lørdag blev to biler sat i brand i Brøndby Strand. Det fik politiet til at rykke ud.

– Vi får en anmeldelse om et par biler, der brænder derude og kører derud sammen med brandvæsnet. Da vi kommer derud, er der nogle unge mennesker, der fyrer noget fyrværkeri af og også kaster en sten eller to i retning af personalet. Der er ikke nogen, der bliver ramt og derefter løber de unge rimelig hurtigt fra stedet og så er der ro på og vi kan få slukket ilden og lavet nogle undersøgelser, fortæller vagthavende ved Københavns Vestegns Politi.

Det lykkedes i første omgang ikke at fange nogen af ballademagerne.

– Vi rundere dernede og får sikret stenene og det bomberør, de bruge til at skyde med. Så må vi se, om det kan give noget, siger vagthavende videre.

Stenene og bomberøret skal nu undersøges for spor som fingeraftryk og DNA. Politiet var hele weekenden ekstra tilstede i Brøndby Strand.