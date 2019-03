Præmiere på Gaslys

Stykket Gaslys foregår omkring forrige århundredeskifte. Foto: Rikke Haulund

GLOSTRUP. Glostrup Amatør Scene havde præmiere den 1. marts på forestillingen Gaslys

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag den 1. marts var der præmiere på den nye forestilling Gaslys på Glostrup Amatør Scene (GAS). Stykket er tidligere filmatiseret med blandt andet Ingrid Bergman i en af hovedrollerne.

Stykket inspirerede folk til at bruge ordet ”Gaslightning” til at beskrive en bestemt form for psykologisk vold: en situation, hvor nogen konstant giver offeret forkert information, i håb om at hun vil begynde at tvivle på sin egen hukommelse og forstand.

Forestillingen er instrueret af Rikke Haulund.

– Jeg er en ret ”grøn” instruktør. Dette er min 3. forestilling som instruktør. Til mit held er de fem medvirkende knaldhamrende dygtige. De har spillet teater i mange år, siger hun.

Kan opklare mord

Stykket er en victoriansk gyser. Handlingen foregår omkring forrige århundredeskifte.

Vi er hjemme hos Hr og Fr Manningham, der bor i et af Londons mere skumle og gammeldags kvarter. Hr Manningham er tydeligt dominerende, og presser Fr Manningham, så hun tvivler på sin egen hukommelse.

Fr Manningham lægger mærke til noget særligt omkring stuens gaslys. Hun fortæller det ikke til nogen. Da hun møder Hr Rough hører hun om en gammel uopklaret sag om et groft rovmord på en velhavende kvinde. Måske kan hendes opdagelse om gaslysene hjælpe i opklaringen?