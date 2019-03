Renover Nyvej

DEBAT.

Af Inge-Lise Johansen Birkehøj

Har læst at Glostrup Kommune har godkendt at der skal testes bycykler i Glostrup til den nette sum af 366.000 kr. Kunne man ikke bruge de penge på en ny belægning af cykel/gangsti på Nyvej. Den nuværende belægning skiferplader er både løse og hullet og træernes rødder gør at der er store buler flere steder, det er som om man kører i Mols Bjerge. Når de er våde, virker de glatte. Jeg er meget utryg over at skulle cykel på Nyvej.

Svar:

Af Søren Enemark (S)

Formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Jeg er godt klar over, at Nyvej måske ikke har den mest jævne cykelsti i Glostrup. Fra tid til anden får jeg henvendelser fra især cyklister, som synes, at overfladen er mere ujævn, end hvad de er vant til.

Omvendt hører jeg også fra mange borgere og besøgende, at Nyvej er en af de allersmukkeste veje i Glostrup.

Jeg ved, at mange nyder turen ned ad vejen, hvor den meget anderledes belægning med skifer kombineret med træer, særlig belysning og flotte gamle byhuse er med til at gøre vejen til noget unikt for Glostrup.

Kommunens Vej- og Park medarbejdere er meget opmærksomme på, at Nyvej er en speciel vej med en helt speciel belægning på fortov og cykelsti. De har i belægningens efterhånden 20-årige levetid fundet på nogle metoder til at vedligeholde den porøse skiffer, så den trods alt fremstår nogenlunde jævn.

Men indrømmet, en “cykelmotorvej”, det bliver den nok aldrig.

Prisen for en omlægning til almindelig cykelsti vil løbe op i fem til syv millioner kroner. Cykelprojektet koster 366.000 kroner. I øvrigt skal der samtidig trækkes et beløb fra, som EU giver i tilskud, så den reelle udgift for kommunen ligger omkring 180.000 kr.

Som du skriver i dit læserbrev, så har kommunalbestyrelsen valgt at deltage i et EU-støttet cykelprojekt. Det har vi gjort for at finde nye løsninger, som gør livet nemmere for cyklister på Glostrup Station. Blandt andet skal der være adgang til lån af elcykler, ligesom vi arbejder på at forbedre cykelparkeringsforholdene.

Alt i alt skal vi gerne have så mange som muligt op på cyklerne, så vi får mindsket den trængsel af biler, som allerede i dag generer borgerne i Bymidten. Den trængsel bliver ikke mindre fra nu af, og indtil Letbanen er fuldt etableret i 2025.