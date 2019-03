Rottejagt i Brøndby

close up of rodent tame pet rat eating cake outdoor

Foto: Colourbox

BRØNDBY. Rotterne skal ud af Brøndby. De skal bekæmpes inden for et døgn, hvis de befinder sig indendørs, lyder det i en ny handlingsplan fra kommunen

Af Robert Hendel

Brøndby Kommune oplever ligesom resten af hovedstadsområdet et stigende antal rotter. Derfor har kommunen lavet en ny handlingsplan, der skal gøre bekæmpelsen af de ubudne gæster langt mere effektiv.

Den nye handlingsplan betyder, at kommunen skal reagere inden for 24 timer, hvis der konstateres rotter indendørs.

Brøndby Kommune har siden nytår haft et beredskab, som holder øje med anmeldelser om rotter og sender hastesager videre til de folk, der skal bekæmpe de uønskede skadedyr. Det gælder ikke kun i hverdagene.

– Nu skal vi også have beredskab i weekenden, hvor den skadesramte tidligere skulle kontakte et privat firma, hvis de ville have besøg i weekenden. I dag er indendørs rottebekæmpelse i weekenden en del af kommunens tilbud, forklarer Kathleen Kjærulff, der er miljøchef i Brøndby Kommune.

Vælger du at kontakte et privat firma, og de kommer og fjerner rotterne, hænger du dog selv på regningen.

Ifølge Brøndby Kommune arbejder beredskabet på fuldt tryk i både weekender og på helligdage, så fristen på 24 timer bliver overholdt på alle tidspunkter. Du er forpligtet til at melde det til kommunen, hvis du opdager et besøg fra de ubudne gæster.

– Hvis du opdager at der er rotter inde i dit hus, som for eksempel er kommet op fra kloakken under vasken, kan du indtaste din observation via kommunens hjemmeside. Din henvendelse går direkte til rottebekæmperen, som vil kontakte dig og aftale et besøg, siger miljøchefen, og tilføjer, at borgerne i weekenden kan opleve lidt længere svartider.