S: Aftalen er et valgkampsoplæg

HELE OMRÅDET. Aftale om et sammenhængende Danmark er indgået mellem fire partier, der formentlig ikke har flertal efter Folketingsvalget. Det skal ses som et valgoplæg, lyder det fra Socialdemokratiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er første gang, at en så stor del af partierne i Folketinget officielt bakker op om en udvidelse af Glostrup Station og om støjbekæmpelse i Vallensbæk. Det er værd at bide mærke i, at det er partierne, der har indgået en aftale, og ikke bare lokale folketingsmedlemmer eller kandidater, der siger, de vil arbejde for en sag, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

– Til forskel fra, når forskellige lokalvalgte udtaler sig, så er dette en aftale, som partilederne står bag, dermed er den bindende, i modsætning til, når man hører lokalvalgte sige, at de gerne vil prioritere området. Nu har de fire borgerlige partier bundet sig fast på, at de vil gøre det her, det er meget mere værd, end en lokalpolitiker, der udtaler sig, siger han.

Han håber, at andre partier vil tilslutte sig:

– Vi håber jo, at der er flere, der vil tilslutte sig. Vi forsøger at få flere med, det vil de kommende uger vise, siger han.

Socialdemokratiet ser masser af positive ting i aftalen.

– For mange af projekternes vedkommende er det en kopi af, hvad socialdemokratiet selv foreslår, siger Morten Bødskov.

Han håber, at der vil være forhandlinger om indholdet.

– Det her er jo et valgkampsoplæg. Jeg synes de skaber usikkerhed om infrastrukturinvesteringerne ved ikke at åbne for brede forhandlinger om det her. Derfor er det, man bør gøre, uanset om der sidder en rød regering eller en blå regering efter næste valg, at invitere til brede forhandlinger, siger han.

Ikke nok til Vestegnen

Morten Bødskov har taget initiativ til Vestegnens Trafikmafia, hvor han og en række andre lokale folketingsmedlemmer og kandidater har forpligtet sig til at arbejde for flere trafikinvesteringer til Vestegnen. Det er ikke gået så godt, mener Morten Bødskov.

– Der er for får projekter til Vestegnen. Der mangler en helhedsløsning for infrastrukturen i Københavns Omegn. Der er få, udmærkede projekter i det, men der er behov for en langt mere ambitiøs investeringsplan for Vestegnen. Man kan sige, dem, der burde have indflydelse på en borgerlig regering, det er ikke rigtig lykkedes. Vi skal have en fuld ring fem, vi skal have et løft af S-togsnettet og vi skal have en anden fase af letbanen, så skal vi have flere støjværn og mere støjsvag asfalt. Hvis det havde været med i regeringens udspil, så havde det været et godt udspil for Vestegnen. Jeg mener, det her er udtryk for et svigt af Vestegnen.

Problemerne hos os er så store, og man må konstatere, at regeringen ikke gør noget ved det, siger Morten Bødskov.

Fra regeringspartierne er der kun et enkelt medlem af Vestegnens Trafikmafia, nemlig Mads Fuglede fra Venstre. Han mener ikke, han har svigtet.

– Jeg ved ikke, hvad det er for et svigt, Morten Bødskov, taler om. Hvis der er nogen, der svigter Vestegnen, er det Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har fremlagt en infrastrukturplan, som kan ende med at være underfinansieret med op mod 56,5 milliarder kroner. Alle ved, at man kun kan bruge penge en gang. De har med andre ord ikke pengene til at gøre noget ved infrastrukturen omkring København, fordi de hellere vil bruge penge på dyre og unødvendige Togfondsprojekter, mener han.