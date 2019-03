Så er der boliger på vej i Kirkebjerg

Nu er der boliger på vej i Kirkebjerg. Kommunalbestyrelsen har således nikket ja til et projekt med 615 boliger. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Nu er vejen banet for et stort boligbyggeri i Kirkebjerg. En investor vil bygge 615 boliger i 3-7 etager

Af Heiner Lützen Ank

Efter længere tids diskussion og planlægning kan de første boliger nu være på vej i Kirkebjerg.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 20. februar, gav de lokale politikere nemlig grønt lys til en investors planer om at opføre 615 boliger i den nye bydel.

– Vi har sat barren højt for, hvordan vi ønsker, at Kirkebjerg skal tage sig ud som en moderne bydel og det lever dette projekt op til. Jeg ser frem til, at vi med projektet får mere end 600 boliger i varierende størrelse i Kirkebjerg. Vi har udsigt til et byggeri, hvor det er godt at bo og leve og som lever op til de drømme, vi har om fremtidens Kirkebjerg, siger Kent Max Magelund (S), borgmester, i den forbindelse.

Skal passe ind

Det konkrete boligprojekt ligger i Kirkebjergs nordligste ende op mod Glostrup og der er 615 boliger på tegnebrættet med en gennemsnitsstørrelse på 80-90 m2.

Boligerne er planlagt i tre til syv etager og lever op til udviklingsplanen for Kirkebjergs krav om arkitektonisk kvalitet og lys, luft og større grønne arealer.

Planen definerer også, at det kommende byggeri skal variere i højden og i facaderne for at sikre en spændende bebyggelse og at materialevalget overvejende skal bestå af røde mursten for at fastholde Kirkebjergs identitet.

Der er dog stadig lidt vej, før boligerne skyder op. Først er en lokalplan for området i høring i otte uger, der skal muliggøre planerne og der skal afholdes et borgermøde i den anledning. Derefter skal sagen behandles igen af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse.