Sæt hårdere ind

Af Mette Qwinten (DF), Folketingskandidat i Brøndbykredsen

På Vestegnen fortsætter unge mennesker med at skabe utryghed med deres groteske kriminalitet med blandt andet afbrænding af biler. Det skete igen senest her i weekenden, hvor de også planlagde at ramme brandvæsen og politi med kasteskyts og fyrværkeri. Jeg blandede mig i debatten på de sociale medier og en beboer i Brøndby skrev: ”Det er hverdag i Brøndby”. Tænk at beboere i Brøndby oplever dette som hverdagskost. Der skal simpelthen sættes hårdere ind. Vi kan ikke have en Vestegn, der ligner og opleves som borgerkrig. Boligselskaberne kan ikke få lov at sætte videoovervågning op. Det skal de selvfølgelig have lov til i sådanne situationen. Og de unge mennesker og deres forældre skal stilles til ansvar. Opdages det, at der laves denne slags uhørte kriminalitet i boligområderne og vedkommende er bosiddende i en af boligselskaberne, skal vedkommende sættes ud af sin bolig.

Og til jer unge mennesker, find på noget fornuftigt at tage jer til og ved du ikke hvad det skulle være, så skal jeg nok hjælpe med det. Væk fra gaderne med jer og væk fra kriminaliteten. Det er en usund løbebane.