Sejr i første semifinale

Brøndby Volleyball Klub vandt første semifinale hjemme. Foto: Robert Hendel

SPORT. De regerende Danmarksmestre fra Brøndby Volleyball Klub tog det første skridt mod årets DM-finale, da de lørdag slog det jyske førerhold Elite Volley Aarhus i en sikker 3-0 sejr

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag blev den første semifinale mellem Brøndby Volleyball Klub og Elite Volley Aarhus (EVA) spillet i Stadionhal 1. Efter en lidt sløj start vandt Brøndby første sæt med 25-22. Andet sæt blev vundet med mere overbevisende 25-15.

Det gode spil blev ført med over i tredje sæt, men EVA fik stabiliseret sit spil og var tæt på at bringe fornyet spænding ind i kampen, da de gik fra 15-22 til 19-22, men det var for sent og Brøndby kunne tage sættet med 25-20.

Med sejren fik Brøndby en god start på semifinaleserien, som spilles bedst af fem kampe. Onsdag aften den 27. marts spilles den anden semifinale i Aarhus og skulle en sejr gentages her, har Brøndby chancen for at spille sig i DM-finalen, når den tredje semifinale spilles på hjemmebanen i Stadionhal 1, på lørdag d. 30. marts kl. 13.00.