Støjbekæmpelse giver nattero

Rasmus Jarlov kom med gode nyheder til Henrik Rasmussen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Støjbekæmpelse langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej står øverst på listen over investeringer i støjbekæmpelse i regeringen og DF’s aftale. Det vækker glæde ved borgmester og naboer

Af Jesper Ernst Henriksen

I regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkepartis Aftale om et Sammenhængende Danmark er der sat i alt 1,6 milliarder kroner af til støjbekæmpelse.

Der er også en liste over, hvor pengene skal bruges. Øverst på denne liste står et støjværn mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej.

Er der efter Folketingsvalget flertal for aftalen, vil det derfor formentlig være allerede i 2021, at arbejdet med et støjværn vil starte.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har flere gange været forbi for at lytte til støjen.

-Det her område er et af de hårdest belastede støjmæssigt, og derfor også et af de steder, der skal prioriteres. Vi har en stor pulje penge til at bekæmpe støj, det har været en konservativ prioritet hele vejen igennem, men det er også vigtigt at få sat navn på projekterne. Jeg kunne godt frygte, at der skete det samme igen, som er sket flere gange tidligere, at man havde en pulje til støj. Når man så sidder og forhandler med trafikordførere fra Jylland, så ryger pengene nogen andre steder hen, end der, hvor der er mest behov for dem. Derfor er det vigtigt for mig at få sat konkret navn på de projekter, der står forrest. Det her projekt står nummer et på den liste, siger han.

Ved Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), vækker forslaget også glæde.

– Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at trænge igennem Christiansborgs mure, så man nu kan se frem til at få løst et af de reelle problemer, som vi har her i Vallensbæk, siger han.

En anden lokal politiker, der har kæmpet for at få støjbekæmpelse i Vallensbæk med i aftalen, er Kenneth Kristensen Berth (DF), der både er medlem af Folketinget og kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

– Jeg er glad for, at det er lykkedes. Vi (DF, red.) har været lidt klemt, fordi vi har siddet i en forligsgruppe med de røde partier, men nu har vi så opsagt det forlig. Det er godt, støjbekæmpelsen er kommet med, det er der også behov for. Jeg tror, jeg har haft det stående i min valgfolder i ti år, siger han.

Godt for borgerne

Begge politikere håber, det vil hjælpe de støjplagede borgere i Vallensbæk Nord.

– Jeg ved, at det betyder utroligt meget for de borgere, som får ødelagt deres nattesøvn og som ikke kan sidde ude i deres haver uden der er enormt meget larm. Jeg skal næsten tale højt, når jeg står her. Det betyder noget for de mennesker, der bor her, siger Rasmus Jarlov.

– Et støjværn betyder, at vores borgere kan møde friske og veloplagte på arbejde om morgenen. Støj er faktisk noget man kigger på i Sverige og England i forhold til BNP. Samfundsøkonomisk betyder det noget, at folk de møder på arbejde veludhvilede og man har haft frihed til at sidde i haven og hygge sig en sommeraften. Det kan man ikke med den konstante støj, der er i området, siger han.

En af naboerne, der glæder sig til noget støjbekæmpelse, er Anne Marie Bredager, der er formand for grundejerforeningen Nørrebred.

– Vallensbæk er en af de mest støjbelastede kommuner i Danmark med jernbaner og motorveje. Min forening ligger i den nordligste ende af Nørrebred, vi bor næsten en kilometer fra motorvejen. Men er der vind i vest eller syd, så lyder det fuldstændig som Vesterhavet, siger hun.

Borgernes fortjeneste

Anne Marie Bredager har flere gange været med i kampen for støjbekæmpelse.

– Jeg har været med til flere borgermøder, jeg har været på Christiansborg, men indtil nu har vi fået at vide, at det er kommunen, der skal betale for støjbekæmpelse, fortæller hun.

Henrik Rasmussen har hele tiden ment, at det ikke kan være en kommunal opgave.

– Borgerne har gjort en fantastisk indsats for at gøre opmærksom på problemstillingen. Jeg synes også vi politisk har prøvet at bakke op. Der har ikke været ét sted, hvor jeg ikke har prøvet at tage det med. 100.000 biler i døgnet på en motorvej, det er statens opgave. Med det her forlig viser regeringen og Dansk Folkeparti, at de tager ansvar for at prøve at løse problemerne for borgerne, det er jeg mega glad for, siger han.