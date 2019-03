Voldsom biljagt endte i havnen

BRØNDBY. En voldsom biljagt gennem Brøndby endte natten til søndag i Brøndby Havn. Politiet efterlyser ofre

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til søndag kørte en 39-årig mand over for rødt på Park Allé i Brøndby. Det opdagede en politibil, der derfor ville standse manden. Det var han dog ikke indstillet på, så han trådte speederen i bund og forsøgte at undslippe. Undervejs kørte manden flere gange over for rødt.

Umildbart var der ikke nogen, der kom til skade under biljagten, men Københavns Vestegns Politi beder vidner, der eventuelt har været udsat for faresituationer om at henvende sig til politiet. Biljagten startede klokken 23.34 og manden blev anholdt klokken 00.02.

Biljagten gik blandt andet via Gammel Køge Landevej, hvor politiet brugte sømmåtter til at forsøge at fange billisten. Efterfølgende kørte han i havnen tæt på Brøndby Havn, hvor han forsøgte at flygte ud i det kolde vand. Det fik dog manden til at besvime, så politiet kunne anholde ham.

Han har nu fået varmen igen, men er sigtet for en lang række færdselslovsovertrædelser og for at køre bil i påvirket tilstand.